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Новости

Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку

The Insider
Фото: The Guardian

Фото: The Guardian

Министр обороны Великобритании Джон Хили в четверг, 11 июня, подал прошение об отставке. Соответствующее письмо он опубликовал на своей странице в Twitter (Х). Одна из ключевых причин его отставки, как следует из прошения, — разногласия в правительстве на предмет расходов на оборону. 

В своем письме Хили отмечает, что Великобритания и правительство страны столкнулись с периодом «возрастающих угроз». Он, в частности, перечисляет конфликт в Украине, нестабильность в арктическом регионе и угрозу полномасштабной войны с Россией: на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что, по оценкам разведки НАТО, Москва может напасть на страны альянса в 2030 году. 

Хили пишет, что новые угрозы требовали новых инвестиций в оборону, но этих ресурсов выделено не было: 

«Казначейство не желало выделить ресурсы, необходимые стране для защиты в это время возрастающих угроз. С тех пор требования к обороне возросли еще больше, как и взятые нами на себя обязательства перед союзниками. <...> Без расходов, которые будут отвечать требованиям времени, я вынужден принимать решения, снижающие боеготовность наших сил и повышающие риски в ходе операций — а это может сделать страну менее безопасной».

Хили также ссылается на план инвестиций в оборону, который был представлен ему в понедельник на этой неделе, и утверждает, что тот предполагает «значительно меньше» средств, чем «необходимо для обороны страны в это опасное время». 

Ранее Стармер уже сталкивался с критикой из-за «нерешительности» в вопросе расходов на оборону. На этой неделе, как писала Би-би-си, лидер Консервативной партии Кеми Баденок заявила, что он оказался «парализован» в этом вопросе. Стармер обещает представить план финансирования до саммита НАТО в следующем месяце.

Обсуждаемый план финансирования предполагает расходы на приобретение нового оборудования и создание новой оборонной инфраструктуры в течение ближайшего десятилетия. Би-би-си отмечает, что обнародование плана отложили после того, как Министерство обороны запросило дополнительные 28 млрд фунтов стерлингов в течение следующих 4 лет. Подробности плана, о котором в своем письме пишет Хили, неизвестны. 

Джон Хили получил пост министра обороны в июле 2024 года. 

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