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Соперник Стармера Энди Бернем победил на довыборах в британский парламент и, скорее всего, станет новым премьером — The Times

The Insider
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Мэр Большого Манчестера Энди Бернем выиграл довыборы в британский парламент по округу Мейкерфилд и получил мандат депутата, открывающий ему путь к борьбе за пост лидера Лейбористской партии, а вместе с ним и за кресло премьер-министра Великобритании, отмечает The Times. По данным союзников политика, на следующей неделе он планирует встретиться с действующим премьером Киром Стармером.

В прошлом Бернем описывал три институции, которые его сформировали, — футбольный клуб «Эвертон», Лейбористская партия и католическая церковь, «именно в таком порядке». Бернема считают главным соперником Стармера внутри партии. После поражения лейбористов на муниципальных выборах более 100 депутатов от партии потребовали от премьера назвать срок своего ухода, а союзники новоизбранного депутата говорят, что он готов предъявить Стармеру список из 200 однопартийцев, готовых поддержать его в случае гонки за лидерство.

Лорд Фалконер, бывший генеральный прокурор при лейбористском правительстве, назвал позицию Стармера «абсолютно неустойчивой» и заявил, что все ожидают победы Бернема в случае неизбежного, по его мнению, вызова действующему лидеру.

Публично Стармер настроен решительно. Он сказал на встрече с депутатами-лейбористами в пятницу:

«Мы не одолеем [крайне правую] Reform UK, если откажемся от своего мандата, замкнемся внутри партии и займемся разговорами вместо действий по всей стране — этот путь к победе не приведет».

Однако источники, близкие к премьеру, отмечают в беседах с Times, что в частных разговорах его позиция куда более «нюансированная». По их словам, Стармер проведет выходные, обсуждая свое будущее с женой Викторией и семьей, и пока не определился, продолжать ли борьбу за пост.

Бернем также рассчитывает на этих выходных переговорить с экс-министром здравоохранения Уэсом Стритингом — предполагается, что он предложит тому пост в кабинете, чтобы избежать борьбы за лидерство. Лорд Фалконер призвал передать власть до того, как депутаты уйдут на летние парламентские каникулы 16 июля.

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