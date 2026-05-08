Правая популистская партия Reform UK лидирует на местных выборах в Великобритании. Премьер-министр Стармер заявил, что не уйдет в отставку

Правящая Лейбористская партия Великобритании теряет позиции на местных выборах, в то время как правая популистская партия Reform UK идеолога Брекзита Найджела Фараджа усиливает влияние по всей стране. Об этом сообщает BBC.

Муниципальные выборы прошли в 136 советах Англии, в Шотландии и Уэльсе. Результаты объявлены менее чем в трети муниципалитетов, подсчет еще продолжается в Шотландии и Уэльсе. Тем не менее предварительные итоги уже указывают на серьезные потери для партии премьер-министра Кира Стармера.

Наиболее успешной партией пока остается Reform UK. Как отмечает BBC, ее успех отражает растущее разочарование британцев традиционными партиями — Лейбористской и Консервативной. Избиратели недовольны тем, что две главные партии не смогли добиться успехов в вопросах экономики и миграции — темах, на которых активно играет Фарадж.

Следом за Reform UK с небольшим отрывом идут лейбористы, консерваторы, либерал-демократы и Партия зеленых Англии и Уэльса.

Агентство Reuters написало со ссылкой на источники, что премьер-министра Кира Стармера могут попросить уйти в отставку. Однако в интервью телеканалу Sky News Стармер заявил, что не собирается «уходить и погружать страну в хаос». Премьер назвал жесткими предварительные итоги выборов и заверил, что его партия планирует заняться волнующими избирателей проблемами.



«Это больно, и это должно быть больно, и я беру на себя ответственность. Когда избиратели посылают нам такой сигнал, мы должны задуматься и отреагировать», — сказал премьер-министр.



После успокаивающего заявления Стармера снизилась доходность 30-летних британских государственных облигаций. На этой неделе она достигла максимума с 1998 года на фоне опасений по поводу возможной смены руководства страны или изменений в его планах по заимствованиям, пишет Reuters.