Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.62

EUR

87.89

OIL

97.22

Поддержите нас

359

 

 

 

 

 

Новости

Правая популистская партия Reform UK лидирует на местных выборах в Великобритании. Премьер-министр Стармер заявил, что не уйдет в отставку

The Insider
Кир Стармер

Кир Стармер

Правящая Лейбористская партия Великобритании теряет позиции на местных выборах, в то время как правая популистская партия Reform UK идеолога Брекзита Найджела Фараджа усиливает влияние по всей стране. Об этом сообщает BBC.

Муниципальные выборы прошли в 136 советах Англии, в Шотландии и Уэльсе. Результаты объявлены менее чем в трети муниципалитетов, подсчет еще продолжается в Шотландии и Уэльсе. Тем не менее предварительные итоги уже указывают на серьезные потери для партии премьер-министра Кира Стармера. 

Наиболее успешной партией пока остается Reform UK. Как отмечает BBC, ее успех отражает растущее разочарование британцев традиционными партиями — Лейбористской и Консервативной. Избиратели недовольны тем, что две главные партии не смогли добиться успехов в вопросах экономики и миграции — темах, на которых активно играет Фарадж.

Следом за Reform UK с небольшим отрывом идут лейбористы, консерваторы, либерал-демократы и Партия зеленых Англии и Уэльса. 

Агентство Reuters написало со ссылкой на источники, что премьер-министра Кира Стармера могут попросить уйти в отставку. Однако в интервью телеканалу Sky News Стармер заявил, что не собирается «уходить и погружать страну в хаос». Премьер назвал жесткими предварительные итоги выборов и заверил, что его партия планирует заняться волнующими избирателей проблемами.

«Это больно, и это должно быть больно, и я беру на себя ответственность. Когда избиратели посылают нам такой сигнал, мы должны задуматься и отреагировать», — сказал премьер-министр. 

После успокаивающего заявления Стармера снизилась доходность 30-летних британских государственных облигаций. На этой неделе она достигла максимума с 1998 года на фоне опасений по поводу возможной смены руководства страны или изменений в его планах по заимствованиям, пишет Reuters. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. Переток влияния. Как операция США против Ирана и блокада пролива привели к усилению Китая, Украины и Турции

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте