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В Болгарии загорелся склад боеприпасов EMCO. Это второй пожар за два месяца на предприятиях Емельяна Гебрева, которого пыталось отравить ГРУ

The Insider
Фото: Мартин Георгиев, NOVA

Фото: Мартин Георгиев, NOVA

В ночь на 12 сентября на складе боеприпасов оружейного завода EMCO в районе болгарского села Горни-Вырпишта между Трявной и Царевой Ливадой начался пожар. Информацию телеканалу NOVA официально подтвердил один из директоров компании Славчо Димиев. В районе была активирована система экстренного оповещения BG-Alert.

Всего на площадке находится 11 складов. Огонь начался на одном из объектов, после чего перекинулся еще на два соседних. Там сдетонировали боеприпасы, на месте была слышна серия взрывов. Людей там не было, поэтому никто не пострадал — на территории находились только двое охранников, которые успели ее покинуть. Областной управляющий Габрово Кристина Сидорова рассказала NOVA, что расчеты работают в Царевой Ливаде, а также в селах Донино и Бочуковци, откуда за огнем наблюдают с беспилотника.

За ситуацией следят три расчета региональной дирекции «Пожарная безопасность и защита населения». Ближайший населенный пункт расположен более чем в километре от объекта. Район полностью оцеплен полицией и пожарными, чтобы обеспечить безопасность местных жителей. Из-за риска новых детонаций территорию обследуют дроном — так власти рассчитывают установить точный масштаб ущерба и оценить, когда расчеты смогут безопасно приступить к полной ликвидации огня.

На место происшествия должны прибыть министр внутренних дел Иван Демерджиев и главный секретарь МВД Любомир Николов. Заявление они планируют сделать в 11 часов. Это второй за последний месяц пожар на объекте военного завода EMCO — предыдущий случай произошел на производственной базе компании возле села Белица. Спустя месяц после тех взрывов к расследованию подключилось Государственное агентство национальной безопасности (ДАНС), назначены многочисленные экспертизы.

Предприятия принадлежат оборонной компании EMCO болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. В августе болгарские власти сочли, что речь идет о случайном происшествии, а не о диверсии, а причины инцидента, «скорее всего, внутренние».

При этом Гебрев и его оружейные предприятия уже неоднократно становились целями предполагаемых операций российской военной разведки. The Insider совместно с Bellingcat и Der Spiegel расследовал попытку его отравления сотрудниками ГРУ в 2015 году, а также взрывы на складах с боеприпасами, предназначавшимися в том числе для Украины.

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Публикация:«В Болгарии загорелся склад боеприпасов EMCO. Это второй пожар за два месяца на предприятиях Емельяна Гебрева, которого пыталось отравить ГРУ»

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