В московском СИЗО-4 «Медведь» ужесточили досмотр адвокатов: женщин перед проходом к подзащитным заставляют снимать бюстгальтеры, а мужчин — расстегивать брюки. Об этом независимо друг от друга рассказали адвокаты Анастасия Георгиевская (Саморукова) и Данила Болдырев. Отказавшихся выполнять требования в изолятор не пропускают.

Георгиевская написала в Facebook, что 10 сентября при входе в СИЗО-4 сотрудница потребовала от нее снять бюстгальтер после того, как металлодетектор сработал в районе груди. По словам адвоката, отдельного помещения для досмотра ей не предоставили: раздеться пришлось прямо на проходе, под камерами и в присутствии других адвокатов, которых попросили отвернуться.

Перед Георгиевской, как она утверждает, мужчину-адвоката заставили расстегнуть ширинку и пройти досмотр с приспущенными брюками. Еще одна женщина-адвокат отказалась снимать белье и в результате не смогла попасть к своему подзащитному, хотя до этого около полутора часов провела в очереди.

О том, что требования к адвокатам в «Медведе» ужесточили с начала недели, рассказал «Осторожно, новости» и адвокат Данила Болдырев. По его словам, женщин теперь заставляют снимать бюстгальтеры, а мужчин — ремни и вещи с заклепками. Отказавшихся выполнять требования внутрь не пускают. Болдырев утверждает, что новые меры ввели после того, как в СИЗО якобы пронесли мобильный телефон.

О новых досмотрах также написала правозащитница, член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее данным, Адвокатская палата Москвы уже направила запрос в столичное УФСИН с требованием разъяснить происходящее. Сама Меркачева также обратилась в управление ФСИН.

При этом, по данным Меркачевой, московское УФСИН никаких новых общих требований по досмотру адвокатов в столичные СИЗО не направляло. Она предположила, что происходящее в СИЗО-4 является инициативой самого изолятора. Официально УФСИН новые правила досмотра пока не объясняло.

Адвокат и правозащитник Николай Полозов в разговоре с The Insider заявил, что требования в СИЗО-4 выходят за рамки предусмотренного правилами досмотра адвокатов:

«Здесь важно не путать понятия. В отношении подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО, предусмотрен личный обыск. Адвокат заключенным не является, и в отношении него по правилам внутреннего распорядка проводится досмотр как иного физического лица. При обычном проходе в СИЗО предусмотрен неполный досмотр: могут использоваться технические средства, проверяться карманы, прощупываться верхняя одежда, при необходимости могут потребовать снять обувь. Принципиально важно, что такой досмотр проводится без снятия одежды. Есть и полный досмотр, который предполагает снятие одежды, однако снятие нижнего белья правилами не предусмотрено. Кроме того, для полного досмотра нужны специальные основания — например, задержание в связи с передачей или попыткой передачи заключенному запрещенных предметов. Он должен проводиться в отдельном помещении или за ширмой, сотрудником того же пола, без посторонних и без видеофиксации. Поэтому требование снять бюстгальтер как условие обычного прохода к подзащитному действующими правилами вообще не предусмотрено. Требование расстегнуть брюки и фактически предоставить возможность осматривать то, что находится под одеждой, также явно выходит за пределы неполного досмотра. Конституционный суд также неоднократно указывал, что досмотр адвоката не может проводиться произвольно, без достаточных фактических оснований, а режимные требования не должны превращаться в препятствие для осуществления адвокатской деятельности. Я раньше не слышал, чтобы адвокатов при входе в СИЗО заставляли раздеваться подобным образом. О каких-либо новых изменениях правил также неизвестно. Если бы они были приняты, должен был бы существовать опубликованный нормативный документ. Внутренним распоряжением начальника СИЗО изменить утвержденные Минюстом правила и разрешить снятие нижнего белья невозможно. Поэтому происходящее больше похоже на произвольное превышение полномочий сотрудниками и руководством конкретного СИЗО и требует проверки прокуратуры. Это произвол и своего рода демонстрация адвокатскому сообществу его места, унижение адвокатов со стороны силовиков и государства».

Бывший ведущий аналитик УФСИН по Москве Анна Каретникова в комментарии для The Insider сослалась на Правила внутреннего распорядка СИЗО, которые подробно регулируют досмотр посетителей. Согласно ПВР, при обычном входе на охраняемую территорию проводится неполный досмотр — без снятия одежды. Полный досмотр допускается при задержании за передачу или попытку передачи запрещенных предметов либо в случае готовящегося или совершаемого преступления. При этом даже полный досмотр предусматривает снятие одежды за исключением нижнего белья и должен проводиться без посторонних, с обеспечением приватности.

Каретникова также обратила внимание, что от досмотра освобождены следователи, в производстве которых находятся уголовные дела, а также лица, обладающие правом контроля и надзора за СИЗО: