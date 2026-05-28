Вдвое выросло число политически мотивированных уголовных дел против адвокатов в России в 2025 году — «Мемориал»

В 2025 году в России политически мотивированные уголовные дела возбудили как минимум против 13 адвокатов, из них шесть преследуются заочно. Об этом говорится в докладе правозащитной организации «Поддержка политзаключенных. Мемориал». Для сравнения, в 2023 и 2024 годах, без учета заочных преследований, возбуждалось по три-четыре таких дела. Таким образом, если сравнивать сопоставимые показатели — без заочных дел, — число преследований выросло примерно вдвое.

Правозащитники пишут, что ситуация с преследованием адвокатов значительно ухудшилась после начала полномасштабного вторжения в Украину, а особенно резко — в 2025 году. По оценке «Мемориала», адвокаты, прежде всего работающие по политически мотивированным делам, стали одной из групп, на которой сфокусировано внимание государственного репрессивного аппарата. Авторы доклада связывают это с тем, что адвокатская деятельность остается одной из немногих легальных возможностей оппонировать государству, защищать критиков власти и предавать гласности нарушения прав человека.

В докладе говорится, что уголовные дела против адвокатов возбуждают по самым разным статьям — от «экономических» составов до госизмены и терроризма. Помимо уголовного преследования, власти используют и другие формы давления: незаконные обыски и оперативно-розыскные мероприятия, административные дела, дисциплинарные производства с целью лишения статуса адвоката, признание «иностранными агентами» и ограничение выезда за границу.

Среди примеров «Мемориал» приводит дело адвокатов Алексея Навального. Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Алексея Сергунина в январе 2025 года приговорили к срокам от 3 лет до 5 лет и шести месяцев колонии по обвинению в участии в «экстремистском сообществе». По версии обвинения, их участие якобы заключалось в передаче информации от Навального из колонии его соратникам. Еще двое защитников политика — Ольга Михайлова и Александр Федулов, которые находятся за пределами России — были заочно арестованы и объявлены в розыск.

Отдельно в докладе описано дело калининградского адвоката Марии Бонцлер. В 2022 году ее привлекли к административной ответственности по статье о «дискредитации» армии из-за высказываний в суде, где она защищала активисток, преследуемых по той же статье. В мае 2025 года у Бонцлер прошел обыск, после чего ее задержали уже по уголовному делу. Сначала ее обвиняли в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, затем обвинение переквалифицировали на госизмену. Бонцлер остается в СИЗО.

Правозащитники также называют политически мотивированным преследование адвоката Игоря Поповского, которого задержали в Москве 21 мая 2026 года по подозрению в мошенничестве. В докладе отмечается, что Поповский много лет специализировался на политически мотивированных делах: он защищал фигуранта «болотного дела» Олега Архипенкова, антифашиста Юрия Михеева, партизана-анархиста Руслана Сидики и других политзаключенных. «Мемориал» считает, что дело может быть направлено на прекращение профессиональной и правозащитной деятельности Поповского.

Еще одна категория преследований, по данным доклада, связана с антивоенной позицией самих адвокатов. Так, бывшего президента Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова приговорили к 6 годам и 10 месяцам колонии по делу о «фейках» об армии и «возбуждении ненависти» из-за комментариев об убийствах мирных жителей Украины в Буче, Ирпене, Мариуполе и Харькове и критики Владимира Путина. Адвоката Николая Полозова заочно приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о «фейках» об армии за интервью об убийствах мирных жителей в Буче.

«Мемориал» также указывает на рост неуголовного давления на адвокатуру. По данным доклада, в реестр «иностранных агентов» внесены имена 12 адвокатов; все они были вынуждены покинуть Россию. Кроме того, по данным правозащитного проекта «Первый отдел», более чем 200 адвокатам, работающим по делам с гостайной, с октября 2024 года ограничили выезд из России, и это число продолжает расти.

В выводе доклада говорится, что независимая адвокатура в России, как и другие институты гражданского общества, находится под усиливающимся давлением государства. Адвокаты, которые продолжают работать по политически мотивированным уголовным делам, подвергаются преследованию за профессиональную деятельность и гражданскую позицию.



Адвокат и правозащитник Николай Полозов в разговоре с The Insider считает, что само участие в политически мотивированных делах существенно повышает риски преследования защитников: