Из обещанных властями 4,2 млн туристов из Китая до России пока доехали лишь 516 тысяч. На следующий год обещают уже 5,5 млн — китаист

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко накануне заявил, что в следующем году Россия готовится принять свыше 5,5 млн китайских туристов, а к концу текущего года их число должно превысить 4,2 млн человек — это, по его словам, в полтора раза больше показателей прошлого периода.

По данным спецпредставителя президента России Бориса Титова, число китайских туристов в РФ в первом полугодии выросло на 20%, а российских туристов в Китае — сразу на 54%. Он также сообщил, что на недавней встрече лидеров двух стран обсуждалось предложение сделать безвизовый режим между странами бессрочным после 2027 года.

Китаист Алексей Чигадаев отметил в комментарии The Insider, что заявленные правительством цифры плохо согласуются с реальной динамикой въездного туризма из Китая, а сам оптимизм властей вызывает вопросы на фоне ситуации с безопасностью в российских городах: