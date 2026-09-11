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Из обещанных властями 4,2 млн туристов из Китая до России пока доехали лишь 516 тысяч. На следующий год обещают уже 5,5 млн — китаист

The Insider
Фото: Free Wind 2014 / Shutterstock

Фото: Free Wind 2014 / Shutterstock

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко накануне заявил, что в следующем году Россия готовится принять свыше 5,5 млн китайских туристов, а к концу текущего года их число должно превысить 4,2 млн человек — это, по его словам, в полтора раза больше показателей прошлого периода.

По данным спецпредставителя президента России Бориса Титова, число китайских туристов в РФ в первом полугодии выросло на 20%, а российских туристов в Китае — сразу на 54%. Он также сообщил, что на недавней встрече лидеров двух стран обсуждалось предложение сделать безвизовый режим между странами бессрочным после 2027 года.

Китаист Алексей Чигадаев отметил в комментарии The Insider, что заявленные правительством цифры плохо согласуются с реальной динамикой въездного туризма из Китая, а сам оптимизм властей вызывает вопросы на фоне ситуации с безопасностью в российских городах:

«Китайские туристы, безусловно, приезжают в Россию, причем это очень разные группы — от обеспеченных индивидуальных путешественников и небольших групп с высоким чеком до массового туриста, который путешествует достаточно бюджетно.

При этом один из важнейших факторов при выборе зарубежного направления для китайского туриста — безопасность. Поэтому новости о падении дронов, атаках или закрытии аэропортов в российских городах очень быстро расходятся по китайским социальным сетям и вызывают вполне серьезную обеспокоенность. Учитывая, что ситуация с безопасностью в российских городах в обозримой перспективе вряд ли станет существенно лучше, мне не совсем понятен оптимизм российского правительства относительно столь стремительного роста китайского турпотока.

Но еще больше вопросов вызывают сами цифры. Согласно данным Росстата по показателю „Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию“, за январь–июнь 2026 года показатель по Китаю составляет 516 тысяч поездок. Именно 516 тысяч, а не 5,16 миллиона.

Если к концу года Россия действительно должна принять 4,2 миллиона китайских туристов, получается, что за оставшиеся шесть месяцев необходимо каким-то образом получить еще примерно 3,7 миллиона туристических поездок из Китая — в семь с лишним раз больше, чем за первое полугодие.

Причем 516 тысяч — оптимистичная оценка. В ЕМИСС за первые два квартала 2026 года фигурирует показатель около 380 тысяч туристических въездов из Китая. Почему официальные российские статистические системы дают настолько разные цифры — отдельная тема. Но какую из этих двух цифр ни взять за основу, она совершенно не объясняет прогноз в 4,2 миллиона поездок по итогам года».

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Публикация:«Из обещанных властями 4,2 млн туристов из Китая до России пока доехали лишь 516 тысяч. На следующий год обещают уже 5,5 млн — китаист»

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