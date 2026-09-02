Государственные пансионаты Севастополя не могут вернуть туристам деньги за отмененные брони из-за «критического кассового разрыва»

ГУП «Пансионаты Севастополя», управляющий в том числе пансионатом «Изумруд», не может своевременно вернуть туристам деньги за отмененные бронирования. Полученные в рамках раннего бронирования средства предприятие потратило на подготовку объектов к летнему сезону, а массовые отказы от поездок привели к «критическому кассовому разрыву». Об этом сообщает местное издание ForPost.

Некоторые клиенты ждут возврата денег с начала июня. В ГУПе заявили, что имеющихся поступлений недостаточно для погашения всех обязательств, поэтому выплаты производятся по мере появления денег на расчетном счете. «На сегодняшний день те поступления, которые у нас есть, к сожалению, не покрывают все потребности по возвратам. Мы обратились в правительство Севастополя, чтобы нам помогли. Вопрос в процессе решения», — заявили представители предприятия.

Общую сумму задолженности и количество отмененных бронирований в ГУПе раскрывать не стали, отметив лишь, что сумма «немаленькая». Там планируют рассчитаться с клиентами в сентябре, однако допускают, что выплаты могут растянуться до конца 2026 года.

Финансовые проблемы предприятие объясняет массовыми отменами бронирований, топливным и энергетическим дефицитом и действующим в Севастополе режимом чрезвычайной ситуации. Клиентам, которые готовы отказаться от немедленного возврата денег, ГУП предлагает перенести поездку на 2027 год с сохранением стоимости проживания.

При этом госпредприятие утверждает, что не может воспользоваться действующими мерами поддержки туристической отрасли. В ГУПе также заявили, что не могут привлечь кредит: по словам его представителей, банки отказывают предприятию после того, как узнают о его статусе ГУПа.

Клиенты «Изумруда» жалуются, что порядок возврата денег непрозрачен. Одна из туристок рассказала, что подала заявление еще 8 июня, однако деньги ей до сих пор не вернули, в то время как некоторые клиенты, обратившиеся позднее, уже получили выплаты.

На фоне войны и проблем с транспортной и энергетической инфраструктурой туристическая отрасль аннексированного Крыма переживает массовые отмены бронирований. По данным онлайн-сервисов бронирования, которые приводит ForPost, в июне в Севастополе были отменены 62% броней, в Крыму — 52%. Общая сумма возвратов достигала 1,5 млрд рублей. В августе доля отмен составила 38% в Севастополе и 52% в Крыму.

Если ГУП добровольно не вернет деньги, клиентам предлагают обращаться в суд. В местной службе по защите прав потребителей заявили, что проводить проверки сейчас не могут из-за действующего моратория на проведение контрольных и надзорных проверок бизнеса, введенных постановлением правительства РФ № 336 в 2022 году.