Алжир разорвал дипотношения с ОАЭ. От стран региона потребуют выбрать сторону — арабистка

Алжир объявил о разрыве дипломатических отношений с ОАЭ. Об этом говорится в заявлении МИД страны, которое цитирует местное агентство APS. Алжирские власти заверили, что «все возможности для поддержания двусторонних связей с ОАЭ исчерпаны», но не объяснили причины своего решения. Как пояснила The Insider арабистка Марианна Беленькая, отношения между странами ухудшались последние несколько лет, в частности, из-за разных позиций по проблеме Западной Сахары и восстановлению отношений арабских стран с Израилем. По ее мнению, конфликт Алжира и ОАЭ осложнит положение стран региона, от которых теперь будет требовать выбрать сторону.

В МИД Алжира заявили, что республика столкнулась «с растущим количеством провокационных или враждебных действий со стороны ОАЭ», но проявила «большую сдержанность и высокое чувство ответственности». Там заверили:

«Алжир последовательно – в духе уважения к принципам, регулирующим отношения между государствами, привлекал внимание и предупреждал о серьезных последствиях их прискорбного и неоправданного поведения. Несмотря на многочисленные предупреждения, ОАЭ упорствуют в своих действиях, которые, к сожалению, достигли предела допустимого и не могут остаться без ответа».

Посла ОАЭ вызвали в МИД Алжира 10 сентября и дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш на своей странице в X написал, что дипломатические отношения должны основываться на «рациональности, коммуникации и ясности интересов, а не на загадках и сигналах, которые требуют расшифровки». При этом в своем посте он не стал упоминать Алжир.

Как отметила в беседе с The Insider арабистка Марианна Беленькая, позиции Алжира и ОАЭ уже несколько лет расходятся по целому ряду вопросов. Например, Алжир выступает против нормализации отношений с Израилем, тогда как ОАЭ и Марокко – главный региональный противник Алжира – установили дипотношения с Израилем при посредничестве США в 2020 году. Она пояснила: