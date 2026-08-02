Король Марокко назвал самую длинную автотрассу в Африке в честь Дональда Трампа. Это благодарность за признание аннексии Западной Сахары

Король Марокко Мухаммед VI назвал скоростную автомагистраль Тизнит — Дахла в честь президента США Дональда Трампа. Как сообщает марокканское государственное информагентство MAP, 2 августа король направил президенту письмо, в котором уведомил его о своем решении.

Переименование дороги в «Шоссе Дональда Дж. Трампа» является свидетельством глубокой дружбы между Королевством Марокко и Соединенными Штатами Америки, а также высокого уважения между Его Величеством Королем Мухаммедом VI и президентом США, отмечается в сообщении.

«Ваше историческое признание в 2020 году суверенитета Марокко над Сахарой навсегда останется в памяти марокканцев из поколения в поколение. <...> Это признание действительно дало беспрецедентный импульс нашим двусторонним отношениям», — говорится в письме Мухаммеда VI. Там также отмечается, что трасса Тизнит — Дахла протяженностью 1055 км является самой длинной автодорогой в Африке.

«Эта стратегически важная ось соединяет север и юг Марокко, а также связывает Европу с африканским континентом. Таким образом, она объединяет нашу страну, так же как и ваше руководство беспрецедентным образом сблизило две наших нации».

Трамп поблагодарил короля Марокко в соцсети Truth Social.

«Такая большая честь! Я с нетерпением жду возможности когда-нибудь проехать по всей длине этого Великого шоссе, надеюсь, скоро!»

В 2020 году, во время своего первого президентского срока, Трамп поддержал притязания Марокко на Западную Сахару — территорию, которую Марокко аннексировало в 1970-х годах. Населяющий ее народ сахарави жалуется на притеснения со стороны марокканских властей и добивается независимости. В конце 2025 года Совбез ООН под давлением США принял резолюцию, признающую за Марокко права на Западную Сахару.