«Петербургский метрополитен» собирается дооборудовать девять недостроенных станций до бомбоубежищ

«Петербургский метрополитен» собирается превратить части станций в полноценные бомбоубежища — компания объявила тендер на разработку соответствующего плана, пишет «Фонтанка». Согласно опубликованному 10 сентября запросу котировок, подрядчику предстоит подготовить технико-экономическое обоснование для приведения всей инфраструктуры метро в состояние, отвечающее требованиям гражданской обороны.

Из технического задания следует, что речь идет о девяти станциях, строительство и дооборудование которых еще не завершено, а также о четырех отсеках и 35 километрах путей. Исполнителю нужно будет предложить оптимальные варианты того, как эти объекты можно достроить или адаптировать так, чтобы они могли выполнять защитные функции.

В задании отдельно прописано требование учитывать риски двух типов чрезвычайных ситуаций — техногенной катастрофы и пожара, а также долгосрочные факторы вроде изменения уровня грунтовых вод, застройки территории и морального устаревания оборудования. Особое внимание в документе уделено системам вентиляции: составителям ТЭО поручено оценить угрозу попадания в них загрязненного воздуха и заложить в проект фильтровентиляционное оборудование, способное очищать воздух от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ.

Это не первая попытка метрополитена оценить стоимость таких работ — весной подземка уже проводила мониторинг цен на аналогичные услуги. Параллельно в Петербурге идет масштабная инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны, как отдельно стоящих объектов, так и укрытий в жилых домах: в прошлом году проверке подверглись 2633 адреса, и, по данным профильного городского комитета, бóльшая часть из них нуждается в ремонте.

В 2022 году The Insider писал, что в целом российские города остаются плохо подготовленными к возможным ударам. Власти отказываются раскрывать адреса бомбоубежищ, ссылаясь на режим гостайны, а сведения о реальном состоянии укрытий жителям приходится собирать по обрывкам информации в районных чатах.