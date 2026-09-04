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Новости

ФСИН включила заключенных в план гражданской обороны — с эвакуацией, убежищами и «срочным захоронением». Таких требований не было два года

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

Федеральная служба исполнения наказаний утвердила новое положение о гражданской обороне в уголовно-исполнительной системе, которое вновь распространяет меры защиты на осужденных и людей, содержащихся под стражей. В частности, учреждения должны предусматривать их эвакуацию, укрытие в средствах коллективной защиты, обеспечение средствами индивидуальной защиты и первоочередное жизнеобеспечение. В действовавшем с апреля 2024 года положении о гражданской обороне осужденные и содержащиеся под стражей вообще не упоминались. Эвакуация, предоставление средств индивидуальной и коллективной защиты и другие меры были предусмотрены только для работников ФСИН и членов их семей.

Иллюстрация к материалу

Согласно новому приказу ФСИН № 549 от 31 августа, опубликованному 4 сентября, одной из основных задач учреждений и органов УИС становится «эвакуация работников УИС, членов их семей, осужденных и лиц, содержащихся под стражей». Отдельно документ предписывает обеспечивать заключенных средствами индивидуальной и коллективной защиты, проводить их санитарную обработку при заражении, предоставлять коммунально-бытовые услуги и информационно-психологическую поддержку пострадавшим.

Для укрытия сотрудников и заключенных ФСИН должна использовать защитные сооружения гражданской обороны. Документ предусматривает их строительство и содержание, приспособление имеющихся сооружений, а также создание быстровозводимых убежищ и «укрытий простейшего типа». При возникновении опасности заключенных также должны оповещать наряду с сотрудниками учреждений.

Новое положение отдельно предусматривает «срочное захоронение трупов работников УИС, осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в военное время». Учреждения ФСИН должны взаимодействовать по этому вопросу с региональными и местными властями, участвовать в опознании погибших, предоставлять сведения для установления их личности и приглашать родственников к опознанию. В положении 2024 года срочное захоронение тоже упоминалось, однако только применительно к погибшим работникам ФСИН.

В числе основных задач действовавшего ранее положения назывались эвакуация работников, членов их семей и материальных ценностей, предоставление работникам средств индивидуальной и коллективной защиты, их санитарная обработка и первоочередное жизнеобеспечение. Осужденные и содержащиеся под стражей в этом перечне не назывались.

При этом положение ФСИН 2014 года прямо предусматривало защиту заключенных. В нем говорилось о заблаговременном создании защитных сооружений для работников УИС, осужденных и содержащихся под стражей, а среди задач ФСИН была подготовка их эвакуации в безопасные районы. Этот приказ отменили в марте 2024 года.

Одновременно в новом документе заметно изменилась формулировка обстоятельств, на которые рассчитана гражданская оборона. Положение 2024 года говорило о защите от опасностей, возникающих «при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов», а также при природных и техногенных чрезвычайных ситуациях. Новый приказ предписывает заранее готовиться к защите сотрудников и заключенных от опасностей, возникающих «в период мобилизации, в период действия военного положения и в военное время».

При этом само ведение гражданской обороны, согласно новому положению, начинается не автоматически с объявления мобилизации или военного положения, а с момента, когда президент вводит в действие План гражданской обороны и защиты населения России. После этого учреждения УИС должны выполнять предусмотренные своими планами мероприятия по защите сотрудников, их семей, осужденных и содержащихся под стражей.

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