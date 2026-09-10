Япония потребовала исправить новую карту мира ООН из-за Курильских островов, показанных российской территорией

Япония обратилась к авторам новой карты мира, принятой Генассамблеей ООН, с требованием исправить изображение Курильских островов — на карте они окрашены в тот же цвет, что и территория России. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара, передает The Guardian. По его словам, карта «содержит изображение, противоречащее позиции японского правительства» в отношении островов, которые Токио называет Северными территориями.

Протест был направлен операторам сайта по дипломатическим каналам с требованием скорректировать изображение. Кихара уточнил, что власти обязаны предотвращать распространение искаженных представлений о японских территориях и географических названиях, но не сказал, когда именно проблема была замечена правительством.

Новую карту, так называемую проекцию Equal Earth, Генассамблея ООН приняла 4 сентября. За нее проголосовали 164 страны, включая Японию, против выступили только США. Резолюция была призвана дать более точное представление о размерах континентов по сравнению с традиционной проекцией Меркатора, которая визуально увеличивает территории, удаленные от экватора, и занижает реальный масштаб Африки.

Спор вокруг Курил обострился в августе, когда президент России Владимир Путин впервые совершил визит на спорные острова. Токио тогда экстренно вызвал посла России, а премьер-министр Санаэ Такаити назвала поездку Путина «оскорбляющей чувства японского народа» и «абсолютно неприемлемой», подчеркнув, что острова являются «неотъемлемой частью территории Японии — исторически и по международному праву». В Москве на эти заявления ответили, что категорически отвергают их как «политически некорректные, оскорбительные и, конечно, юридически необоснованные». Курильские острова были заняты СССР в 1945 году, после чего японское население было депортировано с архипелага.

Кроме того, Украина выразила протест против обозначения Крыма на этой карте как российской территории.