«Ранит чувства японского народа». Премьер-министр Японии назвала первый визит Путина на Курилы «абсолютно неприемлемым»

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити раскритиковала первый в истории визит Владимира Путина на спорные Курильские острова, назвав его «абсолютно неприемлемым». Об этом она заявила журналистам в четверг, пишет Би-би-си.

По данным российских государственных СМИ, Путин посетил остров Итуруп (по-японски — Эторофу), один из четырех островов Курильской гряды, на которые претендуют и Россия, и Япония. Такаити заявила, что эта поездка «ухудшила настроения японцев по отношению к России», и подчеркнула, что острова являются «исконной территорией [Японии] — исторически и по международному праву».

Спор вокруг Курил длится десятилетиями и остается главной причиной, по которой Москва и Токио так и не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Гряда расположена между японским Хоккайдо и российской Камчаткой: четыре южных острова, которые в Японии называют Северными территориями, административно принадлежат России. В конце Второй мировой войны Советский Союз аннексировал острова и депортировал около 17 тысяч японских жителей.

Такаити заявила, что визит «ранит чувства японского народа» и «несовместим с последовательной позицией Японии по Северным территориям», выразив надежду, что в России «со всей серьезностью отнесутся к тяжести этого вопроса». Ранее в четверг глава МИД Японии Тосимицу Мотэги назвал острова «исконно японской территорией исторически и по международному праву» и заявил, что Токио «решительно протестует» против визита. Японское министерство также вызвало российского посла Николая Ноздрева. В ответ заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что российская земля, независимо от заявлений Токио, останется российской, а дипломатическая активность Японии «ни к чему не приведет».

Япония ввела санкции против России из-за российского вторжения в Украину в 2022 году. Токио уже протестовал против визитов на свои северные острова других российских чиновников, включая премьер-министра Михаила Мишустина и его предшественника Дмитрия Медведева. Россия в последнее десятилетие наращивает там военное присутствие, а Итуруп служит основной военно-воздушной базой в регионе. В прошлом месяце корабли ВМФ России и Китая совместно прошли через один из проливов Курильской гряды, а у островов регулярно проводятся военные учения, вызывающие осуждение в Японии.