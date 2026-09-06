Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

86.59

EUR

100.57

OIL

94.97

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

767

 

 

 

 

 

Новости

Япония потребовала демонтировать памятник в Хабаровске, где советский солдат разбивает ее национальный символ

The Insider
Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»

Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала демонтировать памятник «победе над милитаристской Японией», открытый в Хабаровске 4 сентября. Бронзовая скульптура изображает советского солдата, который прикладом винтовки разбивает пограничный столб с хризантемой — символом японского императорского дома. Такаити назвала такую композицию неприемлемой и сообщила, что Токио обращался к российской стороне еще до открытия монумента. Заявление опубликовано на японском и русском языках:

«Эмблема с хризантемой широко признана в качестве символа Японии, и установка памятника, изображающего ее разрушение, абсолютно неприемлема».

По словам главы правительства, японский кабмин продолжит добиваться демонтажа пограничного столба. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в отдельном заявлении от 5 сентября сообщил, что требования остановить установку и демонтировать памятник передавались по дипломатическим каналам. Он отметил, что российская сторона на тот момент их не выполнила.

Юрий Васильев / «Взгляд»

Юрий Васильев / «Взгляд»

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ сказала РИА «Новости»: «Осталось потребовать от ветра не дуть и от солнца — не светить». Российскую историю она назвала «основанной на фактах», а память — «запечатленной в памятнике».

Монумент установили на набережной Амура, возле Комсомольской площади. Как сообщила пресс-служба краевого правительства, его создали по поручению Владимира Путина при участии Российского военно-исторического общества и региональных властей. Авторы проекта — скульптор Денис Стритович, архитектор Вадим Фролов и художник Илья Храбрый.

Главная фигура достигает 15 метров в высоту, а на пилонах комплекса указаны названия Дальневосточных и Забайкальского фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. В открытии участвовали губернатор Дмитрий Демешин, представители РВИО, военные и делегации дипломатических представительств Китая и Северной Кореи.

Юрий Васильев / «Взгляд»

Юрий Васильев / «Взгляд»

Стритович в разговоре с газетой «Взгляд» объяснил, что прообразом разбиваемого столба послужили японские пограничные знаки на Сахалине, разделенном после Русско-японской войны. В руках солдата винтовка Мосина. По словам скульптора, ее выбрали, чтобы подчеркнуть связь между поражением России в начале XX века и победой СССР в 1945 году. Самого солдата автор представил как ветерана войны против нацистской Германии, затем участвовавшего в боях против Японии.

Как пишет «Взгляд», параллельно на площади Славы в Хабаровске открыли первую очередь другого мемориала — российским военным, погибшим в войне против Украины. Новый полукруг дополнил существующий мемориал погибшим в Великой Отечественной войне, замкнув композицию. Демешин прямо связал два памятника: «Обозначаем его как часть единого пространства, вровень с мемориалом Великой Отечественной». По словам секретаря краевой рабочей группы по увековечению памяти погибших Татьяны Фоновой, имена на новых стелах пока не нанесены: их собираются разместить после того, что власти называют «победой» в войне.

План площади Славы — с монументами героям Великой Отечественной (на переднем плане) и героям СВО (на заднем)

План площади Славы — с монументами героям Великой Отечественной (на переднем плане) и героям СВО (на заднем)

Юрий Васильев / «Взгляд»

Это уже второй за несколько недель публичный протест Такаити в связи с действиями российских властей на Дальнем Востоке. В августе The Insider писал, что японский премьер назвала «абсолютно неприемлемым» первый визит Путина на Итуруп, а японский МИД вызвал российского посла. Япония претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан и острова Хабомаи, которые перешли под контроль СССР в конце Второй мировой войны. Территориальный спор остается главным препятствием для заключения мирного договора между Москвой и Токио.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Развод по-евразийски: как Москва и Ереван меняют союзничество на взаимные санкции
  2. «Закрыл телом товарищей». Как госпропаганда превратила в героя наемника, сбежавшего на фронт от долгов и надзора по делу о педофилии
  3. На донышке. Дефицит топлива пришел в Россию надолго и грозит вырасти еще
  4. Ничего святого. Кем на самом деле был Дмитрий Донской, которого пропаганда cделала своим символом
  5. Взрывной рост. Россия в три раза увеличила производство взрывчатки, но все равно зависит от боеприпасов из Северной Кореи

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте