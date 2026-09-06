Япония потребовала демонтировать памятник в Хабаровске, где советский солдат разбивает ее национальный символ

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала демонтировать памятник «победе над милитаристской Японией», открытый в Хабаровске 4 сентября. Бронзовая скульптура изображает советского солдата, который прикладом винтовки разбивает пограничный столб с хризантемой — символом японского императорского дома. Такаити назвала такую композицию неприемлемой и сообщила, что Токио обращался к российской стороне еще до открытия монумента. Заявление опубликовано на японском и русском языках:
«Эмблема с хризантемой широко признана в качестве символа Японии, и установка памятника, изображающего ее разрушение, абсолютно неприемлема».
По словам главы правительства, японский кабмин продолжит добиваться демонтажа пограничного столба. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в отдельном заявлении от 5 сентября сообщил, что требования остановить установку и демонтировать памятник передавались по дипломатическим каналам. Он отметил, что российская сторона на тот момент их не выполнила.
Представитель МИД России Мария Захарова в ответ сказала РИА «Новости»: «Осталось потребовать от ветра не дуть и от солнца — не светить». Российскую историю она назвала «основанной на фактах», а память — «запечатленной в памятнике».
Монумент установили на набережной Амура, возле Комсомольской площади. Как сообщила пресс-служба краевого правительства, его создали по поручению Владимира Путина при участии Российского военно-исторического общества и региональных властей. Авторы проекта — скульптор Денис Стритович, архитектор Вадим Фролов и художник Илья Храбрый.
Главная фигура достигает 15 метров в высоту, а на пилонах комплекса указаны названия Дальневосточных и Забайкальского фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. В открытии участвовали губернатор Дмитрий Демешин, представители РВИО, военные и делегации дипломатических представительств Китая и Северной Кореи.
Стритович в разговоре с газетой «Взгляд» объяснил, что прообразом разбиваемого столба послужили японские пограничные знаки на Сахалине, разделенном после Русско-японской войны. В руках солдата винтовка Мосина. По словам скульптора, ее выбрали, чтобы подчеркнуть связь между поражением России в начале XX века и победой СССР в 1945 году. Самого солдата автор представил как ветерана войны против нацистской Германии, затем участвовавшего в боях против Японии.
Как пишет «Взгляд», параллельно на площади Славы в Хабаровске открыли первую очередь другого мемориала — российским военным, погибшим в войне против Украины. Новый полукруг дополнил существующий мемориал погибшим в Великой Отечественной войне, замкнув композицию. Демешин прямо связал два памятника: «Обозначаем его как часть единого пространства, вровень с мемориалом Великой Отечественной». По словам секретаря краевой рабочей группы по увековечению памяти погибших Татьяны Фоновой, имена на новых стелах пока не нанесены: их собираются разместить после того, что власти называют «победой» в войне.
Это уже второй за несколько недель публичный протест Такаити в связи с действиями российских властей на Дальнем Востоке. В августе The Insider писал, что японский премьер назвала «абсолютно неприемлемым» первый визит Путина на Итуруп, а японский МИД вызвал российского посла. Япония претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан и острова Хабомаи, которые перешли под контроль СССР в конце Второй мировой войны. Территориальный спор остается главным препятствием для заключения мирного договора между Москвой и Токио.