Япония потребовала демонтировать памятник в Хабаровске, где советский солдат разбивает ее национальный символ

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала демонтировать памятник «победе над милитаристской Японией», открытый в Хабаровске 4 сентября. Бронзовая скульптура изображает советского солдата, который прикладом винтовки разбивает пограничный столб с хризантемой — символом японского императорского дома. Такаити назвала такую композицию неприемлемой и сообщила, что Токио обращался к российской стороне еще до открытия монумента. Заявление опубликовано на японском и русском языках:

«Эмблема с хризантемой широко признана в качестве символа Японии, и установка памятника, изображающего ее разрушение, абсолютно неприемлема».

По словам главы правительства, японский кабмин продолжит добиваться демонтажа пограничного столба. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в отдельном заявлении от 5 сентября сообщил, что требования остановить установку и демонтировать памятник передавались по дипломатическим каналам. Он отметил, что российская сторона на тот момент их не выполнила.