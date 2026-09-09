Самолет Зеленского при вылете из Молдовы едва не столкнулся с дроном — премьер Норвегии

Самолет президента Украины Владимира Зеленского, направлявшегося из Молдовы в Норвегию, при взлете едва не столкнулся с дроном. Об этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре рассказал телерадиокомпании NRK, передает Reuters. Стёре не уточнил, откуда получил эту информацию и насколько близко беспилотник находился к самолету.

«Его самолет едва не был задет дроном, когда собирался взлететь из Молдовы. Такова реальность, с которой он сталкивается»,

— сказал Стёре.



8 сентября Зеленский летел в Осло на похороны короля Харальда V, вечером он встретился со Стёре. В официальном сообщении правительства Норвегии об их переговорах инцидент с дроном не упоминается.

Примерно в это же время над Молдовой и Румынией пролетел беспилотник, который молдавские власти первоначально определили как «Шахед». По данным Минобороны Молдовы, аппарат вошел в воздушное пространство страны со стороны Украины в 16:20, направился через район Кишинева в сторону Румынии и через 17 минут покинул территорию Молдовы.

Румынское Минобороны сообщило, что в 16:33 его радары зафиксировали воздушную цель западнее Кишинева, а в 16:37 она вошла в воздушное пространство Румынии примерно в 30 км к юго-востоку от Ясс. Для наблюдения за ней подняли два испанских F-18. Дрон продвинулся вглубь Румынии до района города Роман, после чего развернулся: в 17:08 его вновь обнаружили уже над Молдовой. Позднее аппарат упал возле села Михайлений-Векь примерно в 25 км от румынской границы.

9 сентября молдавская полиция сообщила, что найденные обломки имели турбореактивную силовую установку и характеристики, схожие с дроном типа «Герань». При ударе о землю произошел взрыв, образовавший крупную воронку, внутри нашли поражающие элементы в виде металлических шариков. Точный тип беспилотника и массу его боевой части специалисты пока устанавливают. Никто не пострадал.

OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика», утверждает, что это была реактивная «Герань-4», которая пролетела около 500 км над Молдовой и Румынией на высоте 7–8 км, а затем упала после того, как у нее закончилось топливо.