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Новости

Самолет Зеленского при вылете из Молдовы едва не столкнулся с дроном — премьер Норвегии

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Самолет президента Украины Владимира Зеленского, направлявшегося из Молдовы в Норвегию, при взлете едва не столкнулся с дроном. Об этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре рассказал телерадиокомпании NRK, передает Reuters. Стёре не уточнил, откуда получил эту информацию и насколько близко беспилотник находился к самолету.

«Его самолет едва не был задет дроном, когда собирался взлететь из Молдовы. Такова реальность, с которой он сталкивается»,

— сказал Стёре.

8 сентября Зеленский летел в Осло на похороны короля Харальда V, вечером он встретился со Стёре. В официальном сообщении правительства Норвегии об их переговорах инцидент с дроном не упоминается.

Примерно в это же время над Молдовой и Румынией пролетел беспилотник, который молдавские власти первоначально определили как «Шахед». По данным Минобороны Молдовы, аппарат вошел в воздушное пространство страны со стороны Украины в 16:20, направился через район Кишинева в сторону Румынии и через 17 минут покинул территорию Молдовы.

Румынское Минобороны сообщило, что в 16:33 его радары зафиксировали воздушную цель западнее Кишинева, а в 16:37 она вошла в воздушное пространство Румынии примерно в 30 км к юго-востоку от Ясс. Для наблюдения за ней подняли два испанских F-18. Дрон продвинулся вглубь Румынии до района города Роман, после чего развернулся: в 17:08 его вновь обнаружили уже над Молдовой. Позднее аппарат упал возле села Михайлений-Векь примерно в 25 км от румынской границы.

9 сентября молдавская полиция сообщила, что найденные обломки имели турбореактивную силовую установку и характеристики, схожие с дроном типа «Герань». При ударе о землю произошел взрыв, образовавший крупную воронку, внутри нашли поражающие элементы в виде металлических шариков. Точный тип беспилотника и массу его боевой части специалисты пока устанавливают. Никто не пострадал.

OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика», утверждает, что это была реактивная «Герань-4», которая пролетела около 500 км над Молдовой и Румынией на высоте 7–8 км, а затем упала после того, как у нее закончилось топливо.

Предполагаемая траектория полета БПЛА

Предполагаемая траектория полета БПЛА

«Око Гора ✙ Новости и аналитика»

Нарушения воздушного пространства Румынии российскими беспилотниками происходили и раньше. По данным Минобороны страны, с начала полномасштабной войны оно зафиксировало 45 несанкционированных проникновений дронов, из них 26 — в 2026 году, четыре беспилотника в этом году были сбиты. В июле румынские военные за три дня уничтожили три дрона, а в конце мая российская «Герань-2» врезалась в жилой дом в Галаце, где пострадали два человека.

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Публикация:«Самолет Зеленского при вылете из Молдовы едва не столкнулся с дроном — премьер Норвегии»

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