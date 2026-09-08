В Румынии задержали россиянина по делу о диверсии. Его обвинили в съемке баз НАТО и самолетов Antonov

Румынские прокуроры задержали живущего в стране 40-летнего гражданина России по подозрению в покушении на диверсию. С февраля по июль 2026 года он якобы собирал военную информацию под руководством куратора, с которым общался через сервисы с зашифрованными сообщениями, сообщили в румынской разведывательной службе.

Следствие утверждает, что россиянин наблюдал за румынскими и многонациональными военными базами в Бухаресте и уездах Клуж, Констанца, Кэлэраши и Илфов. Он якобы фотографировал и передавал куратору снимки румынской и союзнической военной техники, а также перемещений военнослужащих и боевых машин. Какие именно объекты попали в кадр, прокуроры не раскрыли.

Румынская служба информации SRI отчиталась, что следила за россиянином с февраля. В круг интересовавших его объектов, как утверждает спецслужба, входили центры связи, используемые союзниками базы НАТО, учреждения системы обороны и безопасности, критическая инфраструктура и находившиеся в Румынии украинские грузовые самолеты Antonov. В SRI считают, что посредник действовал в интересах российских структур, однако его имя и предполагаемую принадлежность к конкретной спецслужбе не назвали.

В период предполагаемой слежки в одном из перечисленных DIICOT регионов зафиксировали прилет такого самолета. Государственное Radio România сообщало, что 20 марта грузовой Ан-124-100М «Руслан» приземлился в аэропорту Михаил Когэлничану в уезде Констанца. На этом же аэродроме расположена 57-я авиабаза, которую союзники используют для миссии НАТО по усиленному патрулированию воздушного пространства. Румынские ведомства не уточнили, был ли этот борт среди самолетов, которые снимал россиянин.

Украинские Ан-124 уже фигурировали в другом расследовании предполагаемой российской диверсии. В начале августа возле нескольких таких самолетов в аэропорту Лейпциг/Галле нашли беспилотник со взрывчаткой и детонатором, который, как считают следователи, не сработал из-за неисправности. Германия 1 сентября возложила ответственность за попытку атаки на Россию, после чего Румыния вызвала российского посла, а тот назвал обвинения бездоказательными и абсурдными. О возможной связи между расследованиями в Лейпциге и Румынии власти двух стран не сообщали.

SRI сравнила действия задержанного с двумя ранее предотвращенными в Румынии операциями. В 2024 году колумбиец Луис Альфонсо Мурильо Диоса по указанию живущего в России посредника изучал объекты нефтегазовой инфраструктуры и готовил их поджог или взрыв, за что позднее получил 6 лет заключения. В октябре 2025 года двое украинцев, которых румынская спецслужба также связала с российской разведкой, попытались оставить в бухарестском офисе украинской службы доставки Nova Post две посылки с дистанционно управляемыми зажигательными устройствами.