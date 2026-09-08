Один из крупнейших грузоперевозчиков Maersk перестал работать с терминалом в украинском Борисполе

Один из крупнейших в мире грузоперевозчиков Maersk прекращает работу с терминалом в Борисполе Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Терминал в Борисполе управляется компанией BIT VANTAGE. В Maersk уточнили, что клиентам, чьи импортные грузы ещё не прибыли на терминал, находятся в пути или только планируются к отправке, следует обратиться к представителям интермодального отдела компании. Дальнейшие инструкции по таким поставкам Maersk обещает предоставить дополнительно.

Ранее Maersk, после проблем с работой черноморских портов, временно запустила железнодорожное сообщение между украинскими терминалами и румынским портом Констанца. На фоне устойчивого спроса на перевозки и блокады Ормузского пролива, осложняющей мировую торговлю, Maersk в 2026 году уже дважды повышала свой финансовый прогноз.

Ранее сообщалось, что удары по судам нарушили экспорт зерна через Чёрное и Азовское моря, а украинский экспорт сократился из-за российских ударов по судам и портам в районе Одессы — эксперты называли рост нестабильности в украинской портовой логистике одной из причин, по которой западные перевозчики пересматривают работу на украинском направлении.