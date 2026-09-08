69 россиян с арестованного судна «Профессор Молчанов» вернулись домой. «Нафтогаз» добивается его продажи

Шестьдесят девять граждан России с научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», арестованного в Норвегии по требованию украинского «Нафтогаза», вернулись домой, сообщили в администрации губернатора Шпицбергена. Во вторник днем россияне прибыли в РФ через норвежский город Киркенес. Само судно остается под арестом в Баренцбурге, «Нафтогаз» намерен добиться его продажи на аукционе.

Изначально россияне должны были продолжить плавание на «Профессоре Молчанове». Их возвращение организовали при участии российского генерального консула в Баренцбурге, представителей государственного треста «Арктикуголь», норвежских центральных властей и администрации губернатора Шпицбергена. Никого из пассажиров и членов экипажа не задерживали.

На «Профессора Молчанова» наложили арест 2 сентября по постановлению окружного суда Нур-Тромса и Сеньи, принятому двумя днями ранее. Суд удовлетворил ходатайство «Нафтогаза», который добивается принудительного исполнения решения международного арбитража против России. Судну запрещено покидать Баренцбург до нового распоряжения суда или губернатора Шпицбергена.

Представляющая «Нафтогаз» партнер юридической компании Covington & Burling Кловис Тревино рассказала Reuters, что юристы несколько месяцев отслеживали перемещения «Профессора Молчанова». Теперь им предстоит выиграть еще один процесс, после чего судно планируют выставить на аукцион. Его стоимость составляет лишь небольшую часть долга России перед «Нафтогазом», который с учетом процентов и судебных расходов достиг примерно $6 млрд.

Разбирательство началось в 2016 году из-за активов «Нафтогаза», захваченных после аннексии Крыма. В апреле 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге присудил украинской компании $4,22 млрд, а также проценты и возмещение юридических расходов. Общую сумму компенсации на момент вынесения решения оценивали более чем в $5 млрд.

До аннексии полуострова «Нафтогаз» управлял в Крыму 17 месторождениями, четырьмя буровыми установками, газопроводами, подземными хранилищами и флотом технологических судов. Формально это имущество принадлежало «Черноморнефтегазу», который в 2014 году национализировали подконтрольные России крымские власти, а затем передали в собственность РФ. Россия не признает юрисдикцию арбитража и отказывается выплачивать компенсацию.

«Нафтогаз» ведет принудительное взыскание российских активов в десяти юрисдикциях. В 2024 году суд в Хельсинки арестовал российскую недвижимость и другое имущество в Финляндии стоимостью в десятки миллионов долларов — это стало первым известным случаем принудительного исполнения решения по искам украинских компаний за отобранные в Крыму активы. В августе 2025 года австрийский суд разрешил продать на аукционе 20 российских объектов недвижимости общей стоимостью около €120 млн.

«Профессор Молчанов» принадлежит России и входит во флот Северного управления Росгидромета. Судно построили в 1982 году в финском Турку, на его борту находятся четыре лаборатории, а общая вместимость достигает 80 человек. Как рассказывал The Insider, его используют для научных исследований, экологического мониторинга, обеспечения полярных станций и коммерческих экспедиционных круизов.

С июня 2025 года «Профессор Молчанов» выполнял прямые грузопассажирские рейсы между Мурманском и Баренцбургом, доставляя на Шпицберген ученых, туристов, сотрудников российских организаций и их родственников. Это был первый за много лет морской пассажирский маршрут из России на архипелаг, не требовавший шенгенской визы. В 2026 году «Арктикуголь» планировал десять круговых рейсов по этому маршруту.

Россия считает «Профессора Молчанова» государственным судном, защищенным суверенным иммунитетом. Однако его использование для коммерческих круизов, как ожидается, станет одним из аргументов «Нафтогаза»: если коммерческий характер эксплуатации подтвердят, судно может лишиться такой защиты. Российский МИД назвал арест «пиратством», вызвал норвежского посла и потребовал немедленно освободить судно, а глава Минвостокразвития Алексей Чекунков пообещал обжаловать решение.