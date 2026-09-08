Бойцов подразделения по борьбе с БПЛА «Орлан», отказавшихся от контракта с Минобороны, вынудили уволиться — «Пепел»

Бойцов подразделения «Орлан», отказавшихся переходить на контракт с Минобороны, вынудили уволиться, а тем, кто уже покинул отряд по собственному желанию, теперь отказывают в трудоустройстве в «БАРС-Белгород». Об этом сообщает Telegram-канал «Пепел».

По данным канала, сегодня оставшихся военнослужащих «Орлана» «в унижающей и принудительной форме» заставили подать заявления об увольнении по собственному желанию. Бывшие бойцы формирования, пытающиеся перейти в «БАРС-Белгород», утверждают, что в отряде ведется «черный список»: в него якобы включили тех участников «Орлана», кому по разным причинам пришлось написать заявление об уходе самостоятельно.

Один из попавших в такой список бывших участников боевых действий в Украине и подразделения «Орлан» обратился с просьбой о помощи:

«Прошу помочь мужикам, которые переходят с „Орлана“ в „БАРС“. Насчет этих черных списков: нас очень много таких, кто не может перевестись в „БАРС“ из-за этих черных списков. Прошу помочь в этом вопросе. <…> Есть мужики, которые уволились по собственному желанию. У всех есть свои семейные обстоятельства, проблемы, по которым могли уволиться».

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в ответ пообещал разобраться в ситуации и заявил, что никаких черных списков быть не должно. Ранее он же публично, в разговоре с «военкором» Семёном Пеговым, обещал, что выплаты бойцам «БАРС-Белгород» и «Орлана» продолжатся в полном объеме, но вскоре после этого «Орлан» столкнулся с задержками зарплат и отменой горячего питания, а следом задержки распространились и на выплаты «БАРС-Белгорода».

C 6 июля 2026 года Шуваев решил расформировать «Орлан», предложив бойцам либо подписать контракт с Минобороны, либо уволиться. Белгородский оперштаб эту информацию опровергал, заявив, что в подразделении сменилось только руководство, а новый командир «Орлана» назвал слухи о расформировании «фейковым вбросом» и утверждал, что отряд работает в прежнем боевом режиме. Однако в итоге врио губернатора признал, что часть военнослужащих «Орлана» переводят на контракты с Минобороны, уточнив, что отказавшимся подписывать их предлагали остаться в отряде. В конце августа бойцам «Орлана», которые так и не подписали контракт, велели не выходить на работу.

Ранее The Insider писал в военной сводке о гибели бойца «Орлана» при атаке беспилотника на поселок Борисовка в Белгородской области.