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Иркутский политех предлагает контракт с Минобороны в обмен на «гарантированное зачисление» на бюджет

The Insider
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Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) обещает «гарантированное зачисление» на бюджет молодым людям, заключившим контракт с Минобороны для службы в войсках БПЛА, обещая обучение после службы. На это обратил внимание правозащитный проект для студентов «Молния».

В рекламе программы также обещают общежитие, материальную помощь и индивидуальное сопровождение. Среди условий указаны заключение контракта с Минобороны, подписание соглашения с ИРНИТУ и прохождение военной службы в течение года.

Как отмечает «Молния», из опубликованных условий неясно, на каком основании университет гарантирует поступление. 

Участники войны против Украины действительно имеют право поступать в российские вузы по отдельной квоте, однако для большинства абитуриентов она не отменяет вступительных испытаний и конкурсного отбора. Правозащитники утверждают, что в опубликованных правилах приема ИРНИТУ на 2026/27 учебный год дополнительных гарантий поступления для отслуживших по контракту не предусмотрено.

 

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