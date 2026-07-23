Иркутский политех предлагает контракт с Минобороны в обмен на «гарантированное зачисление» на бюджет

Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) обещает «гарантированное зачисление» на бюджет молодым людям, заключившим контракт с Минобороны для службы в войсках БПЛА, обещая обучение после службы. На это обратил внимание правозащитный проект для студентов «Молния».

В рекламе программы также обещают общежитие, материальную помощь и индивидуальное сопровождение. Среди условий указаны заключение контракта с Минобороны, подписание соглашения с ИРНИТУ и прохождение военной службы в течение года.

Как отмечает «Молния», из опубликованных условий неясно, на каком основании университет гарантирует поступление.

Участники войны против Украины действительно имеют право поступать в российские вузы по отдельной квоте, однако для большинства абитуриентов она не отменяет вступительных испытаний и конкурсного отбора. Правозащитники утверждают, что в опубликованных правилах приема ИРНИТУ на 2026/27 учебный год дополнительных гарантий поступления для отслуживших по контракту не предусмотрено.