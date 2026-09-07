Военкомат впервые ограничил выезд из России запаснику из-за статуса «не явился» в реестре повесток

Сейчас мужчина пытается получить из реестра выписку с номером решения об ограничении, но сервис пока не позволяет её скачать. Сразу после отказа в вылете он также подал жалобу через Госуслуги.

До этого случая правозащитники исходили из того, что для запасников, в отличие от призывников на срочную службу, электронные повестки автоматических ограничений на выезд не влекут. Раньше уже был известен эпизод, когда после электронной повестки в выписке из реестра появился запрет на выезд и другие временные меры, но тогда в военкомате утверждали, что повестку никому не отправляли, а произошедшее назвали «ошибкой системы» — из-за чего было неясно, действительно ли решение принял военкомат или сбой случился в самом реестре.

Новый случай — первый, когда, по имеющимся данным, запасника реально не выпустили из страны именно по решению военкомата, а не из-за технического сбоя. Проект обращает внимание, что делать вывод о том, что теперь ограничения на выезд начнут распространять на всех запасников с повестками, по одному обращению нельзя, и в «Идите лесом!» будут собирать статистику по подобным случаям.

Ранее сообщалось, что «Движение сознательных отказчиков» зафиксировало первый известный случай наложения на призывника сразу пакета из нескольких ограничений через электронный реестр воинского учёта — до этого речь шла только об отдельном запрете на выезд. Тогда на молодого человека из Калининграда ограничения были возложены автоматически спустя 20 дней после того, как он проигнорировал повестку «для уточнения данных».