Военкоматы отказывают в освобождении от призыва родственникам погибших мобилизованных, хотя суды подтверждают их право на это — «Вëрстка»

Военкоматы по всей России продолжают отказывать в освобождении от призыва родственникам погибших мобилизованных, несмотря на то что суды неоднократно подтверждали, что право на такое освобождение, изначально прописанное в законе только для семей погибших срочников, распространяется и на них. К такому выводу пришла «Вёрстка», проанализировав судебные решения и собрав истории призывников и их семей.

В ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» прямо закреплено, что сыновья и родные братья военных, погибших при исполнении обязанностей военной службы по призыву, освобождаются от нее. Долгое время это право не распространялось на родственников погибших мобилизованных. Переломным стало дело жителя Кировской области Ивана Смольникова. В 2023 году его призвали на срочную службу, хотя годом ранее, будучи мобилизованным, погиб его брат. Смольников обжаловал решение призывной комиссии, и в 2024 году 6-й кассационный суд общей юрисдикции встал на его сторону, отклонив довод военкомата о том, что мобилизованные приравниваются к контрактникам. Суд указал, что мобилизация, в отличие от службы по контракту, не является добровольной. По оценке директора правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергея Кривенко, это решение потенциально может коснуться нескольких сотен призывников ежегодно.

Но, как отмечает издание, несмотря на прецедент, отказы продолжаются. Жителю «ЛНР» Тимофею, чей мобилизованный отец пропал без вести под Бахмутом, военкомат ответил, что служба по призыву и по мобилизации «не являются одинаковыми терминами». Жителю Владивостока Артёму, чей мобилизованный отец погиб несколько лет назад, пришлось доказывать свое право сначала в районном, а затем в краевом военкомате и в двух судебных инстанциях — на разбирательство ушло около двух месяцев. В итоге военкомат был вынужден отступить, и сейчас Артём ждет формального подтверждения права на освобождение. Правозащитники отмечают, что суды первой инстанции далеко не всегда встают на сторону призывников, но решение можно оспорить при апелляции.

Право на освобождение при этом действует не для всех: юристы подчеркивают, что оно распространяется только на родственников погибших срочников и мобилизованных, но не контрактников — в том числе бывших мобилизованных, которые позже сами подписали контракт, и заключенных, завербованных на войну. Так, в 2025 году Седьмой кассационный суд отклонил жалобу призывника из Тюмени, чей брат заключил контракт в колонии и погиб через несколько месяцев: суд счел, что доброволец не может считаться мобилизованным. Не помогает освобождению и статус «пропал без вести»: в 2024 году Балтасинский районный суд Татарстана отказал призывнику, отец которого числился пропавшим без вести, посчитав это недостаточным доказательством смерти.

Правозащитники советуют семьям погибших не дожидаться повестки, а заранее подавать в военкомат заявление об освобождении заказным письмом с описью вложения, приложив свидетельство о смерти и документы о статусе службы погибшего. Если военкомат отказывает, следующий шаг — жалоба в региональную призывную комиссию, которая, по оценке «Школы призывника», удовлетворяется примерно в 75% случаев, а затем, если это не помогает, — обращение в суд, где шансы на успех оценивают почти в 95%.

В конце августа в мессенджерах стали распространяться поддельные «приказы» о запрете на выезд для мужчин мобилизационного возраста. Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что Киев ожидает от Москвы масштабной мобилизации этой осенью.