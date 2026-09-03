Выплаты нефтяникам из бюджета выросли в 2,5 раза за год: в августе компании получили 197 млрд рублей на фоне топливного кризиса

Российские нефтяные компании в августе получили из федерального бюджета 197,3 млрд рублей по топливному демпферу, следует из данных Минфина. Это в 2,45 раза больше, чем в августе прошлого года, когда выплаты составляли 80,4 млрд рублей. По сравнению с июлем 2026 года, когда нефтяникам перечислили 113 млрд рублей, сумма выросла на 75%. При этом расчеты по демпферу производятся за предыдущий месяц: то есть августовские 197,3 млрд рублей относятся к выплатам за июль.

С начала года выплаты уже превысили сумму за весь 2025 год. По расчетам The Insider на основе ежемесячных данных Минфина, с января по август нефтяники получили от государства по демпферу 915,8 млрд рублей. При этом в феврале и марте механизм, напротив, работал в пользу бюджета: нефтяные компании перечислили государству соответственно 18,8 млрд и 15 млрд рублей. За весь 2025 год нефтяники получили по демпферу 881,8 млрд рублей.

Масштаб выплат по топливному демпферу резко вырос после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В 2019 году, когда механизм только заработал, бюджет выплатил нефтяникам 282,2 млрд рублей, а в 2021 году — 674,5 млрд. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры демпфер вообще работал в обратную сторону: нефтяные компании перечислили в бюджет 356,6 млрд рублей. Уже в 2022 году выплаты выросли до рекордных 2,171 трлн рублей — более чем втрое по сравнению с 2021-м. В 2023 году они составили 1,588 трлн рублей, а в последующие годы также оставались существенно выше довоенного уровня.

Августовская выплата при этом не стала крупнейшей в 2026 году. После отрицательного демпфера в начале года в апреле нефтяникам перечислили 207,5 млрд рублей, в мае — 204,3 млрд, а в июне выплаты достигли 210,6 млрд рублей. В июле они снизились почти вдвое, до 113 млрд рублей, после чего в августе снова приблизились к 200 млрд.

Топливный демпфер действует в России с 2019 года и должен удерживать бензин и дизель на внутреннем рынке. Государство компенсирует нефтяным компаниям часть разницы между экспортной стоимостью топлива и установленной законом индикативной внутренней ценой, когда продажи за рубеж становятся для производителей выгоднее. Если расчетная разница становится отрицательной, уже нефтяники должны перечислять деньги в бюджет — именно это произошло в начале 2026 года на фоне падения нефтяных цен и увеличения дисконта на российскую нефть.

Рост бюджетных выплат происходит на фоне нового топливного кризиса. К концу августа производство бензина в России, по данным источников Reuters, упало примерно до 80 тысяч тонн в сутки — около 70% внутреннего спроса. Причиной стали новые остановки нефтеперерабатывающих заводов после украинских ударов. В среднем за август российские НПЗ выпускали около 90 тысяч тонн бензина в сутки при летнем потреблении около 115 тысяч тонн. Власти одновременно ограничивают экспорт и наращивают импорт топлива.

Ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива Россия впервые ввела в сентябре 2023 года на фоне дефицита и роста цен на внутреннем рынке. С тех пор власти неоднократно продлевали, ослабляли и вновь ужесточали запреты. Летом 2026 года ограничения снова усилили: 8 июля правительство полностью запретило экспорт дизеля, а в конце августа продлило запрет на его вывоз непосредственными производителями до 30 сентября. Для остальных участников рынка запрет на экспорт дизеля, судового топлива и газойлей действует до 31 января 2027 года. Запрет на экспорт бензина также действует до 31 января 2027 года. Правительство объясняет ограничения необходимостью поддерживать стабильность внутреннего топливного рынка на фоне дефицита и остановок НПЗ после украинских атак.

Одновременно Россия начала субсидировать и импорт топлива. С июня действует отдельный импортный демпфер для бензина, а летом власти распространили механизм и на дизель: государство компенсирует компаниям часть затрат, чтобы сделать закупки топлива за рубежом экономически выгодными. На фоне дефицита Россия резко увеличила поставки бензина из Беларуси, а также начала получать нефтепродукты из Индии, Турции и других стран. Как писал The Insider, импорт остается существенно дороже внутреннего топлива и сам требует дополнительных субсидий из бюджета.