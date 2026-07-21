Госдума одобрила доплаты за импорт дизеля. Для поставок из Беларуси предусмотрели особую компенсацию

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, распространяющий импортный демпфер на дизельное топливо. Компании, ввозящие дизель в Россию, смогут получать выплаты из бюджета. За счет бюджета им будут компенсировать разницу между экспортными ценами и ценой на внутреннем рынке. Аналогичный механизм ранее ввели для импортного бензина. Для поставок дизеля из Беларуси коэффициент компенсации установили на уровне 0,9.

Закон также меняет порядок выполнения нефтяными компаниями норматива биржевых продаж. В счет обязательного объема разрешат включать топливо, которое поставщики покупают у нефтеперерабатывающих заводов по прямым договорам. Сейчас компании, которые сами добывают сырье, производят и продают топливо, обязаны продавать долю бензина и дизеля на бирже.

В Госдуме полагают, что новый механизм поможет стимулировать поставки топлива на внутренний рынок и сформировать запасы. По словам спикера Вячеслава Володина, закон нужен для бесперебойного снабжения горюче-смазочными материалами.

Глава Минэнерго Сергей Цивилёв назвал инструмент «дополнительным механизмом обеспечения стабильного предложения». По его словам, он даст возможность быстро завозить топливо из-за границы, делая такие закупки выгодными для импортеров и закрывая потребности внутреннего рынка. В министерстве добавили, что демпфер сгладит скачки цен и сделает регулирование экспорта нефтепродуктов более гибким.

Экспорт дизельного топлива Россия полностью запретила 8 июля. Вице-премьер Александр Новак объяснял это необходимостью нарастить поставки внутри страны. Бензин запрещено вывозить еще с апреля — эмбарго пока действует до конца июля.

Поправки приняли на фоне топливного кризиса в России. Как писал The Insider, в июне ограничения или перебои с продажей топлива фиксировались в 88 из 89 подконтрольных России регионов. С начала 2026 года украинские беспилотники как минимум 194 раза успешно атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы. Это в 11 раз больше, чем за тот же период 2025 года.