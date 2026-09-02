Мишустин без торгов на полвека передал структурам Ковальчука и Сечина инфраструктуру порта Геленджика, построенную за бюджетные миллиарды

Правительство России разрешило передать на 49 лет без торгов федеральные молы, причалы и другие сооружения морского порта Геленджика компании, которая принадлежит структурам банка «Россия» и «Интер РАО». Банк «Россия» связывают с Юрием Ковальчуком, а совет директоров «Интер РАО» возглавляет глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Получателем имущества станет ООО СЗ «Геленджик Марина», до июня 2026 года называвшееся «Морской порт Геленджик». Соответствующее распоряжение 1 сентября подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет об аренде: сооружения остаются в федеральной собственности.

Государственные молы — на 49 лет без торгов

Правительство разрешило передать «Геленджик Марине» девять объектов федеральной недвижимости на улице Портовой, находящихся в хозяйственном ведении ФГУП «Росморпорт». В их числе построенные в 2024 году Южный и Северный молы, причалы марины и берегозащитные сооружения.

Строительство этой инфраструктуры велось государственным «Росморпортом». В сентябре 2018 года предприятие заключило со «Стройтрансгазом» госконтракт № 505/ДО-18 на строительство объектов федеральной собственности. Как следует из отчета Счетной палаты, стоимость контракта составляла 4,5336 млрд рублей.

При этом разделение работ между государством и частным инвестором было достаточно четким. В отчете администрации Геленджика ответственными исполнителями проекта названы «Росморпорт», занимавшийся «строительством практически всей гидротехнической части», и ООО «Морской порт Геленджик», отвечавшее за «организацию инфраструктуры яхтинга и комплекса береговой инфраструктуры».

Стоимость аренды передаваемых теперь сооружений в распоряжении правительства не указана.

Вместо грузового порта — яхты и премиальный отель

Изначально государственный проект в Геленджике выглядел иначе. В утвержденной правительством в 2013 году схеме территориального планирования предусматривалось строительство в морском порту Геленджика пассажирского района с пассажирооборотом 19,5 тысячи человек в год и грузового района с грузооборотом 800 тысяч тонн в год.

В декабре того же года Росморречфлот, «Росморпорт» и ЗАО «Геленджикский морской порт» заключили соглашение о создании комплекса. Минтранс сообщал, что порт планировалось реконструировать для перевалки до 800 тысяч тонн грузов и обслуживания до 19,6 тысячи пассажиров ежегодно. На общественных слушаниях 2014 года «Росморпорт» также говорил о сохранении действующего грузового района с увеличением его грузооборота до 800 тысяч тонн.

Однако в 2018 году проект изменили. В годовом отчете «Росморпорта» говорится, что после поручения Владимира Путина от 3 мая 2018 года предприятие заключило договор на корректировку документации, связанную с «исключением грузовой составляющей и изменением компоновки Комплекса». После этого был заключен госконтракт со «Стройтрансгазом» на строительство объектов федеральной собственности.

Теперь на этой территории строится многофункциональный рекреационный комплекс «Геленджик Марина». Согласно инвестиционному порталу Геленджика, объем частных инвестиций составляет около 100 млрд рублей. Проект включает яхтенную марину, пассажирский терминал, парк, конгресс-центр, выставочное пространство, отель премиум-класса и яхт-клуб. После очередной корректировки проекта в 2026 году в марине планируется оборудовать места для 278 яхт и четыре пирса.

Таким образом, государство построило практически всю гидротехническую часть проекта, из которого была исключена первоначально предусмотренная грузовая составляющая, а теперь передает эту инфраструктуру на 49 лет без торгов застройщику туристического и яхтенного комплекса.

Ковальчук, Сечин и непрозрачная треть

У «Геленджик Марины» четыре совладельца: небольшая доля у АО «Финансовые системы», а крупные доли принадлежат трем компаниям:

ООО «Галеон» — 32,81%. Это стопроцентная «дочка» банка «Россия».

АО «Новатор» — 32,81%. Владельцы закрыты статусом акционерного общества.

ООО «Инфраструктурные проекты» — 32,81%. Вошло в капитал в декабре 2024 года — после выхода из проекта «Интер РАО». Однако, судя по учредителям, компания осталась структурой группы «Интер РАО». Подробнее — ниже.

Сейчас ООО «Инфраструктурные проекты» принадлежит восьми структурам: «Мосэнергосбыту» и «МЭС-Развитию» — по 20%, «Петербургской сбытовой компании», «Петроэлектросбыту», «Энергетической сбытовой компании Башкортостана», «ЭСКБ-Развитию», «Томскэнергосбыту» и «Томск-Развитию» — по 10%. Эти компании входят в группу «Интер РАО».

Кому в конечном счете принадлежит еще одна крупная доля — АО «Новатор», — установить сложнее: акционеры непубличного АО в ЕГРЮЛ не раскрываются. Компания появилась только в июне 2024 года, а уже 20 ноября получила долю ВТБ в геленджикском проекте. Об этом в декабре 2024 года писал РБК: доля ВТБ сократилась с 28,93% до нуля, а «Новатор» одновременно получил 28,93%. То же изменение фиксировал «Интерфакс».

При этом есть несколько признаков того, что «Новатор» также может быть структурой банка «Россия». Летом 2024 года компанию возглавляла Ольга Геннадьевна Зингаревич. Ранее она создала и возглавляла АО «МПКС». В ноябре 2024 года руководителем МПКС вместо нее стал Денис Мельников. До этого Мельников был основателем и руководителем АО «Мое вино», управлявшего несколькими крупными винодельческими активами Ковальчука. В частности «Мое вино» управляло «Инкерманом», крымским заводом шампанских вин «Новый Свет» и геленджикской «Усадьбой Дивноморское».

Связь этих активов с Ковальчуком описывалась и более прямо. В расследовании «Новой газеты» источник издания называл Мельникова участником рабочей группы по приватизации «Массандры», говорил, что «Мое вино» управляло «Новым Светом» и «Инкерманом», и утверждал, что реальным приобретателем последнего являлся находившийся под санкциями Юрий Ковальчук. Сам формальный владелец «Инкермана» Валерий Захарьин это отрицал и заявлял, что приобретал предприятие для себя.

Если эта версия верна, структуры из орбиты банка «Россия» могут контролировать уже около двух третей «Геленджик Марины». Но есть и другая связь. В имеющихся данных о Зингаревич ее местом работы был указан банк ВТБ — тот самый банк, чью долю позднее получил «Новатор». То есть, бывшая руководительница «Новатора» одновременно обнаруживает связь и с прежним владельцем пакета.

Наконец, Ольга Геннадьевна Зингаревич — однофамилица с тем же отчеством основателей «Группы Илим» братьев Бориса и Михаила Геннадьевичей Зингаревичей. Однако The Insider не удалось найти доказательств их родства. Поэтому подтвердить версию о том, что за «Новатором» могут стоять Зингаревичи или связанные с «Группой Илим» структуры, также не удалось.

Марины для друзей Путина

Геленджик не единственный пример, когда государство строит инфраструктуру для яхтенной марины, обустройство которой оказывается связано с близкими к Владимиру Путину олигархами. Похожая схема реализуется в аннексированном Крыму, где в Балаклавской бухте строят яхтенную марину на 600 судов: государство финансирует причалы, гидротехнические сооружения, дороги и инженерную инфраструктуру, а генеральным подрядчиком выступает принадлежащий Аркадию Ротенбергу «Мостотрест». Вокруг марины связанная с Аркадием и Борисом Ротенбергами компания «Порт Ламос» строит гостиницы, апарт-отели и другую туристическую недвижимость — комплекс «Яхтенная деревня». К июню 2026 года стоимость государственного контракта выросла с 11,3 млрд до 18 млрд рублей, а завершение строительства перенесли с конца 2027-го на декабрь 2029 года. Первоначально проект оценивался в 9,3 млрд рублей и должен был быть закончен еще в 2025 году. Об этом писал The Insider.

Строительство комплекса Ротенбергов затрагивает и объекты археологического наследия. В июле 2026 года The Insider выяснил, что под строительные работы для «Яхтенной деревни» попадает около 87% территории обнаруженного археологами поселения Таврос эпохи бронзы. Государственная историко-культурная экспертиза признала его физическое сохранение невозможным: перед застройкой археологи должны провести спасательные раскопки и изъять находки, после чего участок можно будет использовать для строительства.

Ранее в Балаклаве аналогичным образом была освобождена от охранного статуса часть территории «Северного предместья крепости Чембало». Археологи обнаружили там более двух тысяч фрагментов керамики XIV–XVIII веков, однако после исследования участка экспертиза сочла его полностью изученным. В результате из границ археологического памятника исключили 211 м² — площадку предполагается использовать под строительство гостиницы «Порт Ламоса», писал The Insider. Компания одновременно скупает историческую недвижимость вокруг Балаклавской бухты: ей уже принадлежат «Охотничий домик князя Юсупова», «Дача Щербина» и «Дачи врача Педькова», которые планируется приспособить под гостиницы и рестораны.