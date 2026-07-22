Согласно градостроительной документации, для части территории предусмотрена предельно допустимая высота застройки до 26 метров с «возможностью формирования единичных высотных акцентов высотой до 35 метров». Это объект, сопоставимый с 10-12-этажным жилым домом. При этом опубликованная историко-культурная экспертиза не содержит сведений о фактической высоте будущих зданий, а лишь оценивает влияние проекта на археологический памятник.

Под строительные работы попадает 87% территории памятника

Во время исследований археологи выявили объект археологического наследия «Поселение Таврос», предварительно датированный эпохой бронзы. Его площадь составляет 1619,19 кв. м. Согласно акту экспертизы, под воздействие земляных и строительных работ попадет 1410,5 кв. м, или около 87% территории памятника. Эксперт пришел к выводу, что обеспечить физическую сохранность этой части памятника невозможно.

«Обеспечение физической сохранности невозможно. Необходимо проведение спасательных археологических полевых работ (раскопок) с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов», — говорится в заключении.

В документе говорится, что угрозу памятнику создадут предусмотренные проектом нивелировка, вертикальная планировка и террасирование территории. После проведения спасательных раскопок участок может быть использован для строительства. Во время разведки археологи обнаружили фрагменты лепной керамики, кремневые изделия и раковины морских моллюсков.

Проект Ротенбергов

Строительство яхтенной марины в Балаклаве — один из крупнейших проектов Аркадия и Бориса Ротенбергов в аннексированном Крыму. Проект был запущен в 2018 году по поручению Владимира Путина в рамках федеральной программы развития Крыма и Севастополя. Планируют создать курортный кластер с 600 местами для яхт, гостиницами, ресторанами и прогулочными зонами.

Государство финансирует строительство самой марины — причалов, гидротехнических сооружений, дорог и инженерной инфраструктуры. Генеральный подрядчик — принадлежащий Ротенбергам «Мостотрест». Вокруг марины компания «Порт Ламос», также входящая в структуру их проектов, строит гостиницы, апарт-отели и другую туристическую недвижимость.

В июне стоимость государственного контракта выросла с 11,3 млрд до 18 млрд рублей, а завершение строительства перенесли с конца 2027 года на декабрь 2029 года. Первоначально проект оценивался в 9,3 млрд рублей и должен был быть завершен к концу 2025 года. Таким образом, за время строительства его стоимость почти удвоилась, а сроки реализации увеличились на четыре года.

Ради проекта власти уже несколько лет изымают у жителей землю и недвижимость. Украинские владельцы лишаются собственности через подконтрольные России суды, после чего здания сносят. Местные жители также рассказывали, что представители «Порт Ламоса» предлагали им продать дома, объясняя это тем, что старая застройка будет «портить вид» будущего элитного комплекса.

Не первый памятник

Это уже не первый случай, когда ради строительства туристического комплекса Ротенбергов в Балаклаве меняют статус объектов археологического наследия.

Весной 2026 года государственная историко-культурная экспертиза рекомендовала сократить границы выявленного объекта культурного наследия «Северное предместье крепости Чембало». Перед этим археологи исследовали участок площадью 245 кв. м, обнаружили более двух тысяч фрагментов керамики XIV–XVIII веков, после чего пришли к выводу, что территория полностью изучена и может быть передана под строительство. В результате из состава памятника исключили 211 кв. м, чтобы освободить площадку для гостиницы компании «Порт Ламос».

Одновременно «Порт Ламос» скупает историческую недвижимость вокруг бухты. В собственности компании уже находятся, в частности, «Охотничий домик князя Юсупова», «Дача Щербина» и «Дачи врача Педькова», которые планируется приспособить под гостиницы и рестораны.