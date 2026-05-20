Ради гостинично-яхтенного проекта Ротенбергов в Севастополе участок средневекового поселения вывели из-под охраны

В Севастополе уменьшили границы объекта культурного наследия «Северное предместье крепости Чембало», чтобы освободить землю под строительство гостиницы в рамках проекта балаклавской яхтенной марины, связанного с братьями Ротенбергами. Об этом свидетельствует акт государственной историко-культурной экспертизы, опубликованный на сайте Севнаследия. 

Охранный статус снят с участка в Балаклаве на набережной Назукина, 29, где компания «Порт Ламос» строит гостиничный комплекс на месте бывшей научно-исследовательской базы ВМФ СССР. В последние годы там работал центр развлечений «Академия шпионажа», а зимой 2026 года начался снос бывшего военного объекта.

Часть территории под стройку пересекалась с выявленным объектом культурного наследия — средневековым поселением XIII–XVIII веков у подножия генуэзской крепости Чембало. Чтобы освободить землю под застройку, археологи провели раскопки на участке площадью 245 м², из которых 211 м² находились непосредственно в границах ОКН.

Работы проводились в марте–апреле 2026 года специалистами ООО «Археологические и междисциплинарные исследования». Археологи нашли более двух тысяч фрагментов керамики XIV–XVIII веков — местной, византийской, османской и итальянской эпохи Генуэзской республики.

Несмотря на находки, экспертиза пришла к выводу, что участок «полностью исследован археологическими методами» и теперь «может быть передан в хозяйственное освоение в полном объеме». В результате из состава объекта культурного наследия исключили 211 м². После утверждения экспертизы Севнаследием эта часть средневекового поселения официально перестанет считаться памятником археологии.

Компания «Порт Ламос» строит рядом еще одну гостиницу и скупает недвижимость вокруг Балаклавской бухты — в том числе объекты культурного наследия. Среди них «Охотничий домик князя Юсупова», «Дача Щербина», «Дачи врача Педькова» и другие старинные особняки, которые планируют приспособить под гостиницы и рестораны.

На момент написания этой заметки сайт Севнаследия недоступен, однако содержимое акта пересказывает севастопольский новостной портал ForPost, аффилированный с севастопольским бывшим «народным губернатором», бизнесменом Алексеем Чалым. СМИ поддерживает политику Владимира Путина и так называемую СВО, однако часто критикует назначенных им «губернаторов» и «глав» Севастополя и Крыма. При этом издание ни в одном из многочисленных материалов об этой стройке в Балаклаве не пишет, кто именно за ней стоит.

Проект Ротенбергов

Строительство яхтенной марины в Балаклаве — один из крупнейших проектов братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов в аннексированном Крыму. Проект был запущен в 2018 году по поручению Владимира Путина в рамках федеральной программы развития Крыма и Севастополя.

Тогда компания Ротенбергов «Стройгазмонтаж» получила контракт на проектирование марины, а строительством занимается их «Мостотрест», ранее строивший Крымский мост. «Порт Ламос» — одна из так называемых компаний-прокладок. Цепочку от нее к Ротенбергам ранее объясняла, например, «Вёрстка». К 2030 году в Балаклавской бухте планируют создать курортный кластер с 600 мест для яхт, прогулочными зонами, гостиницами и туристической недвижимостью. 

Ради проекта у местных жителей и предпринимателей уже несколько лет изымают участки и недвижимость, у украинских владельцев отбирают здания в «судах» и далее сносят. Власти начали предъявлять претензии собственникам сразу после аннексии Крыма в 2014 году, а с 2015-го землю начали массово изымать под предлогом возвращения участков Минобороны. Как писал ForPost, жители улицы Исторической в Балаклаве рассказывали, что представители компании «Порт Ламос» предлагали им продать дома, объясняя это тем, что старые постройки будут «портить вид» будущего элитного комплекса.

