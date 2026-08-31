Спутниковые снимки показали попадание иранской ракеты по территории американской базы в Иордании. Трамп обещал ответить «сильным ударом»

Новые спутниковые снимки показывают возможное попадание иранской ракеты по одной из американских баз в Иордании. Об этом сообщил израильский Telegram-канал «Новости 360». В ночь на 31 августа Иран нанес удары по базам США в Иордании. Глава Белого дома Дональд Трамп в разговоре с корреспондентом Fox News пообещал ответный «сильный удар».

Авторы канала со ссылкой на свежие спутниковые снимки утверждают, что одна из баллистических ракет, запущенных в ночь на 31 августа, «возможно, упала на территории» базы, где дислоцируются американские военные. По их мнению, именно это могло побудить президента Трампа анонсировать новый мощный удар по Ирану.

Американский лидер в коротком разговоре с журналистом Fox News Треем Йингстом заверил, что атака на базы США в Иордании не останется без ответа, но не уточнил, когда это произойдет:

«Мы нанесем по ним сильным удар. Ответ последует».

По данным Fox News, иранский удар не повлек серьезных последствий, а большинство ракет были перехвачены. Ранее 30 августа США впервые с конца июля ударили по Ирану: были атакованы две пусковые установки на острове Ларк. Иранское агентство Tasnim распространило заявление МИД Ирана, в котором сообщалось о гибели «нескольких отважных защитников Родины и дорогих соотечественников» в результате американской атаки.

На прошлой неделе, 24 августа, Вашингтон объявил о начале масштабной кампании давления на Иран под названием «Экономический изгой». Как сообщило Министерство финансов США, ее цель – сильнее изолировать Иран от мировой финансовой системы и перекрыть доходы иранского правительства и Корпуса стражей исламской революции из-за рубежа.