Трамп пригрозил разбомбить Оман, если тот помешает морской блокаде Ирана

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по Оману, если султанат станет помехой американской блокаде иранских судов в Ормузском проливе, передает Bloomberg.

В телефонном интервью каналу Fox News Трампа спросили о переговорах Ирана и Омана о контроле над Ормузским проливом, которые идут без участия Вашингтона. Президент ответил:

«Если Оман будет мешать, мы разбомбим их к чертовой матери».

По словам президента, блокада создает давление на Тегеран. Никаких сроков урегулирования конфликта он называть не стал и подчеркнул, что не торопится.

Война с Ираном продолжается почти полгода, и признаков ее завершения нет. Переговоры Вашингтона и Тегерана о прочном мире зашли в тупик, а периодически вспыхивающие столкновения нарушают поставки нефти и других ключевых товаров через Ормузский пролив.

Конфликт привел к резкому росту цен на нефть и газ. Как отмечает Bloomberg, это бьет по позициям Республиканской партии Трампа перед промежуточными выборами в ноябре.

Ранее Трамп пообещал в скором времени объявить Ормузский пролив территорией США. Через пролив обычно проходили около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, и из-за перспективы затягивания боевых действий цена нефти марки Brent приближалась к $90 за баррель, а бензин в США подорожал примерно до $4 за галлон. Опрос Reuters/Ipsos, проведенный в апреле 2026 года, показал, что 77% американцев, включая 55% сторонников Республиканской партии, винят в высоких ценах на бензин именно Трампа.