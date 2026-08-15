Трамп пообещал объявить Ормузский пролив территорией США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени объявит Ормузский пролив территорией Соединённых Штатов, сообщает CBC. Выступая в Гарден-Сити в штате Нью-Йорк, он сказал:

«После того как мы закончим побеждать Иран <…> довольно скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединённых Штатов».

Через Ормузский пролив обычно проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Из-за перспективы затягивания военных действий в этом регионе цена нефти Brent приблизилась к $90 за баррель, а бензин в США подорожал примерно до $4 за галлон.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади отреагировал на заявление Трампа постом в Twitter (X). По его словам, пролив нельзя «захватить ни твитом, ни авианосцем, ни изданием приказа, ни предвыборной речью», а закрывать и открывать его будут «исключительно по команде Ирана».

В той же речи Трамп призвал американцев смириться с подорожанием бензина: тем, кому приходится «платить чуть-чуть больше за бензин», стоит помнить, что так США добиваются, чтобы «очень злая страна» не обзавелась ядерным оружием. Извиняться за удары по Ирану он отказался. Трамп сказал:

«То, что мы делаем, — это огромная услуга миру, а не только нам самим <…> и мы действительно отлично справляемся».

Отмечается, что рост цен на топливо сталкивается с предвыборным обещанием Трампа снизить стоимость энергии и создает для него растущий политический риск, в то время как демократы готовятся сделать экономические последствия войны с Ираном темой промежуточных выборов в ноябре.

Ранее сообщалось, что из-за войны с Ираном средняя стоимость бензина в США выросла до $4 за галлон, что может ударить по рейтингам Трампа и его партии. В июне 2026 года цены на американских заправках снижались — на это повлияло временное соглашение Вашингтона и Тегерана о прекращении боевых действий и возобновлении судоходства в Ормузском проливе, но затем договоренности сорвались. В марте, комментируя скачок цен на бензин из-за начавшейся войны, Трамп утверждал, что его это совершенно не беспокоит. Опрос Reuters/Ipsos, проведенный в апреле 2026 года, показал, что 77% американцев, включая 55% сторонников Республиканской партии, винят в высоких ценах на бензин именно его.