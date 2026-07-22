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За каждую атаку на судно в Ормузском проливе США будут «бомбить и уничтожать» мост или электростанцию в Иране — Трамп

The Insider
Дональд Трамп. Фото: Bloomberg

Дональд Трамп. Фото: Bloomberg

Дональд Трамп заявил, что США будут атаковать объекты в Иране всякий раз, когда иранские силы нападут на суда в Ормузском проливе. Об этом американский президент написал 22 июля в Truth Social.

«С этого момента всякий раз, когда Исламская Республика Иран обстреливает судно в Ормузском проливе, будь то ракетой, беспилотником или любым другим устройством или оружием, Соединенные Штаты будут бомбить и уничтожать ОДИН МОСТ ИЛИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ, включая те, которые расположены рядом со столицей Тегераном или в ней».

MarineTraffic сообщает, что движение коммерческих судов в Ормузском проливе затруднено, но продолжается. Так, по данным сервиса, 21 июля через пролив прошло девять судов, а за предыдущие сутки — 22. Данные свидетельствуют о том, что геополитические риски всё больше влияют на решения о маршрутах, несмотря на то, что коммерческое движение продолжается, отмечается в сообщении.

Накануне Трамп вновь пригрозил Ирану новыми ударами по ядерным объектам. Как ранее утверждали источники газеты The Washington Post, Белый дом планирует начать «более масштабную войну» с Ираном.

После непродолжительного прекращения огня и провалившихся переговоров Трамп 13 июля объявил о возобновлении морской блокады Ирана. 15 июля КСИР заявил, что Ормузский пролив останется закрытым до прекращения американских ударов по Ирану. В тот же день Центральное командование ВС США (Centcom) обвинило Иран в атаках на семь коммерческих судов за последнюю неделю и сообщило о новых ударах по иранским ракетным, беспилотным и военно-морским объектам, заявив, что они были нанесены для снижения угрозы международному судоходству.

На фоне почти полной остановки движения через Ормузский пролив, через который обычно проходит около 20% мировых поставок нефти, цены на нефть марки Brent вновь начали расти. После объявления перемирия они снижались примерно до $70 за баррель, однако после нового обострения превысили $87, а затем закрепились в районе $85 за баррель. Одновременно, по данным Financial Times, значительная часть стратегических нефтяных резервов, высвобожденных Международным энергетическим агентством, уже израсходована, что ограничивает возможности быстро компенсировать перебои с поставками.

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