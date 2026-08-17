Трамп распорядился сократить учения с Южной Кореей, чтобы не портить «очень хорошие» отношения с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону сократить совместные военные учения с Южной Кореей, которая является одним из ключевых союзников Штатов в в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В своем посте в Truth Social он сослался при этом на «очень хорошие отношения» с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам Трампа, именно из-за хороших отношений с руководством КНДР совместные военные учения с Южной Кореей вызывают у него недовольство.

«Эти учения не только дорогостоящи, причем бóльшая часть расходов оплачивается Штатами (как обычно!), но и посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая, пока Дональд Дж. Трамп был президентом, вела себя безобидно и уважительно», — написал он.

В посте он также пожаловался, что Сеул не поддержал Вашингтон в войне против Ирана, хотя оговорился, что это «не связано с темой (?)».

США и Южная Корея достаточно часто проводят совместные военные учения. В Южной Корее находится Кэмп-Хамфрис — крупнейшая американская военная база за рубежом, на которой живут десятки тысяч военнослужащих США. Ежегодные совместные учения «Щит свободы Ульчи» начались в этот понедельник и продлятся десять дней. Пока неясно, какие именно сокращения последуют в их программе по поручению Трампа.

Как отмечает телеканал CNN, Южная Корея является близким союзником США в регионе на протяжении уже более 70 лет. Между двумя странами существует договор о взаимной обороне, призванный в первую очередь защитить Южную Корею от Северной. Ежегодные учения тоже строятся вокруг гипотетических угроз со стороны Пхеньяна.

В Пентагоне внезапным заявлением Трампа были ошеломлены, рассказал высокопоставленный чиновник газете The New York Times. Всего неделю назад представитель Объединенного командования вооруженных сил США и Южной Кореи говорил журналистам, что учения будут имитировать боевые действия против северокорейских войск, которые приобрели опыт в войне в Украине на стороне России.