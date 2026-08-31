Платформа ставок на предсказания Kalshi пожизненно забанила экс-конгрессмена Джорджа Сантоса — это первый такой бан в ее истории

Площадка предсказательных рынков Kalshi пожизненно закрыла доступ бывшему конгрессмену-республиканцу Джорджу Сантосу. О решении компания объявила в понедельник, Сантос стал первым человеком, получившим на платформе бессрочную блокировку, пишет The Washington Post.

Поводом стало разбирательство Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая еще в этом году оштрафовала Сантоса за инсайдерскую торговлю контрактами, привязанными к посланию президента «О положении страны». В январе Kalshi выпустила контракт, позволявший ставить на то, придут ли на выступление те или иные публичные фигуры, включая самого Сантоса. По версии CFTC, он ставил на события, которые зависели от него самого, и публиковал в соцсетях посты, влиявшие на стоимость позиций «да» и «нет». В итоге заработок Сантоса на таких ставках превысил $17,5 тысячи. В июле регулятор обязал его вернуть эту прибыль и вдобавок выплатить штраф в дополнительные $17,5 тысячи.

Помимо бессрочной блокировки Kalshi планирует взыскать с Сантоса $71 356. Одновременно площадка обнародовала пять новых дисциплинарных дел, среди которых — история миллиардера и политического донора Стивена Клубека, ставившего на своего приятеля, тогдашнего конгрессмена-демократа Эрика Суолвелла. Но пожизненный бан получил только Сантос.

Представительница Kalshi Элизабет Диана объяснила это отказом Сантоса сотрудничать со следствием компании. Она сказала:

«Все, кроме одного человека (Джорджа Сантоса), сотрудничали с нашим комплаенс-департаментом и будут заблокированы временно».

Диана добавила, что Сантосу грозят дополнительные финансовые санкции и что торговать на Kalshi он больше не сможет никогда. Сам же Сантос в комментарии WP заявил, что его не пугают «игорные платформы».

В декабре 2022 года, после победы Сантоса на выборах в округе на Лонг-Айленде, обнаружилось, что значительная часть его биографии выдумана. Он приписывал себе работу в Goldman Sachs и Citigroup, диплом Baruch College и статус звезды университетской волейбольной команды — ничего из этого не подтвердилось. В Бразилии за ним числилось незакрытое дело о мошенничестве с чеками.

Сантос рассказывал, что его бабушка и дедушка бежали от Холокоста, однако специалисты установили, что они родились в Бразилии. Он утверждал, что его мать была в южной башне Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года и позже умерла от связанного с терактом рака, хотя иммиграционные документы показывали, что в тот момент она находилась вне США. Он также говорил, что потерял четверых сотрудников своей компании (не уточняя, какой) при расстреле в клубе Pulse в Орландо, но среди 49 погибших не было ни одного человека, связанного с его компаниями. Приписывал он себе и продюсирование провального бродвейского мюзикла «Человек-паук. Погасите свет».

Отдельным сюжетом стала история ветерана-инвалида, обвинившего Сантоса в присвоении около $3 тысяч, собранных через GoFundMe на операцию его служебной собаке. После публикации бразильских фотографий 2008 года, где Сантос запечатлен в образе дрэг-квин под именем Kitara Ravache, он сначала назвал эти сообщения «категорически ложными», а затем признал, что развлекался подобным образом в юности.

Первые федеральные обвинения были предъявлены Сантосу в 2023 году, а уже в декабре того же года Палата представителей проголосовала за исключение Сантоса из своего состава 311 голосами против 114 — он проработал в Конгрессе 11 месяцев и стал первым республиканцем, лишенным мандата таким образом. В августе 2024 года он признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств связи и краже личных данных, в том числе у собственных родственников, чьими картами он оплачивал пожертвования в свою же кампанию. В апреле 2025 года его приговорили к 87 месяцам тюрьмы, срок он начал отбывать в июле, а уже в октябре Дональд Трамп смягчил ему наказание и Сантос вышел на свободу, проведя за решеткой около трех месяцев.