Ушел в отставку глава связанного с Орбаном правого центра MCC Brussels, продвигавшего пророссийские идеи. Там перестали платить зарплату

Директор влиятельного в ЕС консервативного аналитического и образовательного центра MCC Brussels, основанного в 2022 году при поддержке правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном, Франк Фюреди объявил об отставке. Об этом сообщило издание Politico. Он заявил, что ему и сотрудникам центра перестали платить зарплату. Как писало агентство Bloomberg, в качестве лекторов организация приглашала сторонников президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. А в одном из докладов утверждалось, что «ЛГБТ-сообщество захватило Евросоюз».

В письме руководящему совету аналитического и образовательного центра Mathias Corvinus Collegium (MCC), расположенного в Венгрии, Франк Фюреди заявил, что уходит с поста директора брюссельского отделения MCC «в связи с серьезными причинами, связанными исключительно с работодателем». По его словам, ему и сотрудникам систематически не выплачивают зарплату. Фюреди отметил:

«Без согласованных по контрактам денег наши сотрудники не могут работать и сталкиваются с серьезными экономическими трудностями. Я чувствую, что единственный способ спасти достижения MCC Brussels и развивать его наследие – это расторгнуть мой договор немедленно, чтобы я мог свободно продвигать ценности, за которые выступал MCC Brussels».

Консервативный центр MCC Brussels был основан при поддержке правительства Виктора Орбана в 2022 году и стал ответвлением работающего с 1996 года в Венгрии MCC. В основном он финансировался за счет грантов, которые получал будапештский головной центр.

Как отмечает Politico, венгерский центр возглавлял близкий соратник Виктора Орбана – его однофамилец Балаж Орбан. Он ушел в отставку в июне, обвинив новое правительство Петера Мадьяра в ликвидации организации. Нынешний премьер-министр страны ранее заявил, что правительство не будет финансировать MCC, поскольку центр продвигал идеи бывшей правящей партии «Фидес», а значит, по его мнению, здесь есть основания для уголовного разбирательства.

Politico подчеркивает, что MCC Brussels утвердился в качестве ведущего голоса правых сил в Европе и выступал с популистской повесткой по темам миграции, вмешательства в выборы и гендерных прав. Несмотря на отказ в финансировании от властей в Будапеште, руководство организации пообещало найти новые источники финансирования.

В 2023 году агентство Bloomberg писало, что центр приглашал в качестве лекторов консервативных спикеров, разделяющих идеи Трампа и Путина. Например, на площадке выступали американский журналист Такер Карлсон и американский экономист Джеффри Сакс, который высказывался против санкций в отношении России и называл Виктора Орбана «единственным европейским лидером, который говорит дельные вещи об Украине».

Кроме того, центр занимался традиционной крайне правой критикой. Так, брюссельский MCC выпустил статью, в которой утверждалось, что «ЛГБТК+-сообщество захватило ЕС», а «Евросоюз использовал защиту прав ЛГБТК+ для демонизации Центральной и Восточной Европы», — мол, такая политика Брюсселя вызвана желанием взять на себя роль «морального авторитета», но никак не «заботой о людях».