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Новости

ЕС собирается включить в новый пакет санкции против 800 российских граждан и 800 компаний — Politico

The Insider
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В новый пакет санкций против России в ЕС намереваются включить около 1600 позиций — 800 физических лиц и 800 российских компаний. Об этом Politico и Welt am Sonntag рассказал дипломат ЕС, знакомый с ходом обсуждения пакета. Принять ограничения рассчитывают в середине октября.

Пакет обсудят на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС 1 и 2 сентября в Уиклоу в Ирландии, рассказали изданиям три дипломата, знакомых с обсуждением вопроса. Все трое описали готовящиеся меры как существенное расширение действующего санкционного режима. По словам одного из них, «стратегия состоит в том, чтобы задействовать все рычаги», поэтому в ход пойдут все санкционные механизмы.

Отдельно на встрече вновь поднимут вопрос об использовании замороженных активов российского Центробанка. Это более долгий процесс, который потребует уговоров Бельгии, которая давно возражает против такой схемы. Основная часть замороженных в ЕС резервов ЦБ хранится в брюссельском депозитарии Euroclear, и правительство Барта де Вевера опасается ответных мер Москвы.

Параллельно свои национальные санкции готовит Берлин. По данным трех правительственных источников Politico и Welt am Sonntag, канцлер Фридрих Мерц собирается возложить на Россию ответственность за попытку атаки дрона в аэропорту в Лейпциге и объявить о «масштабных» ограничениях против российских структур. Объявление ожидается в начале следующей недели, но может прозвучать и раньше.

Дрон со взрывчаткой обнаружили в аэропорту Лейпциг-Галле в начале августа. По данным немецких СМИ, он предназначался для атаки украинского грузового самолета Ан-124, который используется в том числе для перевозки военной техники.

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