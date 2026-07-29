ЕС планирует ввести санкции против рекордных 1600 компаний за помощь России — Bloomberg

Евросоюз готовит пакет санкций против более чем 1600 компаний, которые, по мнению Брюсселя, помогают России вести войну против Украины. Если пакет утвердят, это станет крупнейшим расширением санкционного списка компаний с начала полномасштабной войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, совокупная годовая выручка компаний, которые предлагается включить в санкционный список, превышает $20 млрд, а их штат насчитывает более 265 тысяч сотрудников. В случае принятия пакета число юридических лиц, находящихся под санкциями ЕС из-за войны в Украине, увеличится примерно на 50%. Для вступления ограничений в силу их должны единогласно одобрить все страны Евросоюза.

Как пишет Bloomberg, новый пакет разрабатывает Европейская служба внешних связей (EEAS). В отличие от предыдущих пакетов, он направлен не против отдельных товаров или отраслей экономики, а против конкретных компаний, которые, по мнению европейских чиновников, остаются частью российского военно-промышленного комплекса или помогают ему.

При этом экономический эффект нового пакета, вероятно, будет менее значительным, чем у предыдущих санкций, затронувших российскую нефтяную отрасль и банковский сектор.

Bloomberg отмечает, что согласование новых санкций становится для ЕС все более сложной задачей. В рамках 21-го пакета ограничений Брюсселю уже пришлось отказаться от ряда предложений после возражений отдельных стран. В частности, Греция добилась исключения запрета на перегрузку российского сжиженного природного газа для его дальнейшего экспорта, Франция и Италия — смягчения ограничений на въезд бывших российских военнослужащих, а несколько государств заблокировали запрет на импорт некоторых видов российской рыбы.

По словам источников агентства, проект нового пакета будет разослан странам ЕС в ближайшие недели, а его принятие планируется на встрече министров иностранных дел в октябре. Кроме того, Евросоюз готовит отдельный пакет санкций, связанный с принудительной депортацией украинских детей. Его также могут принять осенью.

Новый пакет готовится на фоне активизации дипломатических усилий европейских стран. По данным Bloomberg, Германия, Франция и Великобритания пытаются вовлечь президента России Владимира Путина в мирные переговоры в координации с президентом Украины Владимиром Зеленским. Команда председателя Европейского совета Антониу Кошты также установила контакт с Кремлем для подготовки возможных переговоров о прекращении войны.

При этом Путин продолжает отвергать предложения о прекращении огня, заявляя, что оно позволит Украине перевооружиться, и по-прежнему требует передачи России территории Донецкой области в качестве условия мирного соглашения. Киев эти требования отвергает.