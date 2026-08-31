WP: Пентагон тайно устроил на работу правых блогеров, которые защищают главу ведомства Пита Хегсета в соцсетях

Пентагон негласно устроил на государственные должности нескольких консервативно настроенных экс-военных с большой аудиторией в соцсетях и не раскрывает их назначений. В это время они продвигают взгляды министра обороны Пита Хегсета и атакуют критиков администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленных собеседников и изученные документы. По словам источников, по меньшей мере часть блогеров получила гражданские должности, позволяющие влиять на решения ведомства. Ни Пентагон, ни сами инфлюенсеры о своих ролях не объявляли.

Среди нанятых — отставной полковник ВВС Роб Мэйнесс и отставной полковник армии Курт Шлихтер. По данным изученных изданием документов, на прошлой неделе у обоих были действующие служебные адреса электронной почты с суффиксом .civ, то есть они числятся гражданскими сотрудниками, а не военными или подрядчиками. Оба приписаны к аппарату замминистра обороны по кадрам и боеготовности Энтони Таты. У Мэйнесса более 135 тысяч подписчиков в Twitter (X), у Шлихтера — почти 620 тысяч. Еще один отставной полковник, юрист Томас Андерсон, пишущий под псевдонимом Cynical Publius (более 323 тысяч подписчиков), значился в документах ведомства с .civ-адресом и в том же аппарате ранее в этом году, но в конце прошлой недели из базы исчез.

По словам источников, все трое оформлены либо как «специальные государственные служащие» (SGE), либо как «высококвалифицированные эксперты» (HQE): первым закон разрешает работать на федеральное правительство не более 130 дней в течение года, вторые могут работать полный или неполный день, с оплатой или без. Условия контрактов и даты начала работы неизвестны.

Все трое в мае приезжали в Военный колледж армии США в Карлайле как представители целевой группы Пентагона по высшим военным учебным заведениям — она была создана весной, чтобы, по словам Хегсета, искоренить «токсичную» и «вокистскую» идеологию. Собеседники издания рассказали, что группа несколько дней общалась со студентами и преподавателями и расспрашивала их о том, как те оценивают работу Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна. Часть студентов не понимала, насколько откровенно можно отвечать и не будет ли последствий, если ответы не понравятся администрации Трампа. Как пишет издание, доклад по итогам поездки готов, но не опубликован.

Отмечается, что ни в одной из своих публикаций нанятые блогеры не упоминали свою работу на государство. Мэйнесс в колонке для издания Daily Caller призывал вычистить из ведомства «нелояльных» карьерных сотрудников, а сама The Washington Post в июле опубликовала письмо Мэйнесса в защиту кадровой политики Хегсета, — он не был подписан как сотрудник правительства, так как не сообщил об этом изданию. Шлихтер, колумнист Townhall, 14 августа написал в Twitter (X), что стране «повезло» с Хегсетом. Андерсон на прошлой неделе публично защищал блогера Дженнику Паундс, которая, как выяснилось в августе, с июля работает специальным госслужащим Пентагона, а до июня была аккредитована в новом пресс-пуле ведомства. При этом на вопросы о собственном статусе Андерсон не отвечал, отметив, что такие сотрудники «во многих случаях» не вправе раскрывать свое положение из-за чувствительного характера работы.

Хегсет с начала работы в Пентагоне последовательно ограничивал доступ прессы к ведомству. В конце сентября 2025 года военное министерство разослало журналистам новые правила аккредитации, фактически обязав их распространять лишь предварительно согласованную с ведомством информацию. Подписывать документ отказались The New York Times, The Washington Post, The Atlantic, Associated Press, CNN, NPR, The Wall Street Journal, Reuters и другие крупные издания. Хегсет ответил на их публикации эмодзи с машущей рукой и назвал доступ в Пентагон «привилегией, а не правом». Десятки журналистов сдали пропуска, а на их место ведомство аккредитовало новый, преимущественно правый пресс-пул.