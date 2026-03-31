Глава Пентагона Хегсет отказался подтверждать приверженность США коллективной обороне НАТО

Министр обороны США Пит Хегсет отказался подтвердить приверженность Вашингтона принципу коллективной обороны НАТО, заявив, что это решение остается за президентом Дональдом Трампом, сообщает Reuters. Поводом стал отказ ряда европейских союзников поддержать американскую военную операцию против Ирана.

На брифинге в Пентагоне Хегсет сказал:

«Что касается НАТО, это решение будет оставлено на усмотрение президента. Но многое уже прояснилось».

По его словам, когда США обращались к союзникам с просьбами о содействии или доступе к базам и воздушному пространству, в ответ получали «вопросы, препятствия или колебания».

Франция отказала Израилю в праве использовать свое воздушное пространство для транспортировки американского вооружения, Италия не пропустила военные самолеты США через базу Сигонелла на Сицилии, а Испания публично объявила о закрытии своего воздушного пространства для американских самолетов, участвующих в ударах по Ирану. Трамп также неоднократно критиковал Великобританию за то, что она не присоединилась к операции, а 31 марта в своей соцсети прямо написал, что обеспечение безопасности Ормузского пролива — дело тех стран, которым нужна ближневосточная нефть:

«Вам придется научиться воевать самостоятельно, США больше не будут вам помогать — так же, как вы не помогли нам».

Как пишет Reuters, эксперты давно предупреждают, что любые сомнения в готовности США соблюдать обязательства по статье 5 Вашингтонского договора — о том, что нападение на одного члена альянса является нападением на всех, — могут побудить Россию проверить реальную боеспособность блока. Между тем иранская война обострила и без того накопившиеся с начала второго президентского срока Трампа противоречия между США и Европой — от торговой политики до требований передачи контроля над Гренландией.

В то же время на днях Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Япония и Канада в совместном заявлении выразили готовность содействовать безопасному проходу судов через Ормузский пролив и стабилизации энергетических рынков, осудив атаки Ирана на торговые суда и гражданскую инфраструктуру. Однако конкретные действия в заявлении не были указаны.