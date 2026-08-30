МИД РФ: «Африканский корпус» помог подавить мятеж в Нигере. Мятежники пытались прорваться в отель к российским дипломатам

Российские военные из «Африканского корпуса» участвовали в подавлении мятежа в столице Нигера Ниамее, утверждают в МИД РФ. По версии ведомства, атаки на государственные объекты 29 августа были отбиты нигерскими войсками «при содействии военнослужащих Африканского корпуса Минобороны России».

Мятеж начался в ночь на 29 августа на авиабазе 101, расположенной на территории международного аэропорта Диори Хамани. По сообщению Минобороны Нигера, группа военнослужащих попыталась силой удерживать нескольких сослуживцев в казарме и открыла огонь по «чувствительным объектам» Ниамея. В ведомстве заявили, что силы обороны и безопасности постепенно восстановили контроль над атакованными объектами.

По данным The New York Times, мятежникам на некоторое время удалось захватить аэропорт и удерживать там в заложниках российских военнослужащих. Об этом газете рассказал бывший нигерский дипломат. Официально власти Нигера и России эту информацию не подтверждали. Источник в правящей в Нигере хунте рассказал Financial Times, что мятежники на некоторое время захватили национальную телерадиокомпанию, после чего двинулись в сторону президентского дворца, но были оттеснены.

Государственная телекомпания RTN показала кадры с предположительно задержанными мятежниками. Associated Press со ссылкой на государственное телевидение Нигера сообщает, что после подавления мятежа десятки солдат были убиты или задержаны.

Изначально нигерское Минобороны называло произошедшее «нарушением воинской дисциплины» или «проявлением недовольства». Позднее Конфедерация государств Сахеля, объединяющая Нигер, Мали и Буркина-Фасо, официально назвала события мятежом и «попыткой дестабилизации». В организации утверждают, что нападения были направлены против авиабазы 101 и других стратегических объектов столицы и были подавлены лояльными властям силами.

По словам российского посла Виктора Воропаева, командование авиабазы 101 во время боев само обратилось к «Африканскому корпусу» за помощью, а начальник Генштаба вооруженных сил Нигера, начальник штаба сухопутных войск и командир базы 101 посетили место дислокации российских военных и поблагодарили их за участие в подавлении мятежа. Подразделение «Африканского корпуса» размещается на той же авиабазе на территории аэропорта Ниамея.

Как утвержает Воропаев, во время мятежа вооруженные люди пытались проникнуть в гостиницу Bravia, где временно находились сотрудники российского посольства, атаку удалось отбить. В здании проходила первая сессия парламента Конфедерации государств Сахеля, а большинство ее участников жило в отеле. Там же временно работали и размещались сотрудники российского посольства. Кто именно входил в группу нападавших и была ли она непосредственно связана с мятежными военными, дипломат не уточнил.

Российский МИД утверждает, что к настоящему моменту ситуация находится под контролем властей во главе с Абдурахманом Чиани. Ведомство также заявило, что Москва продолжит помогать Нигеру в борьбе с «экстремистами, в том числе подстрекаемыми бывшими европейскими метрополиями». Доказательств причастности европейских государств к мятежу российская сторона не представила. Воропаев предположил, что выступление молодых офицеров могло «дирижироваться извне», однако конкретную страну организатором мятежа не назвал.

Это не первый случай участия «Африканского корпуса» в боях в районе этой авиабазы. В ночь на 29 января 2026 года вооруженная группа атаковала аэропорт Диори Хамани и расположенную рядом базу 101. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство». МИД РФ тогда сообщил, что атаку отражали совместно вооруженные силы Нигера и российский «Африканский корпус». По утверждению российского ведомства, были убиты около 20 нападавших, после чего Чиани и министр обороны Салифу Моди лично посетили российских военнослужащих и поблагодарили их.