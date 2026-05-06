«Африканский корпус» выводит силы с третьей военной базы на севере Мали — Le Monde

Российские военные из «Африканского корпуса» и армия Мали, страны, управляемой военной хунтой, продолжают отступление на северо-востоке страны — теперь они начали вывод сил с базы в Агельхоке, сообщает Le Monde. До этого российские и малийские войска покинули Кидаль 26 апреля и Тессалит 1 мая под совместным давлением туарегского «Фронта освобождения Азавада» (FLA) и джихадистской группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM).

По данным издания, до начала наступления 25 апреля в Агельхоке находились около 100 бойцов «Африканского корпуса» и 400 малийских военных. 4 мая некоторые из них еще оставались на базе, однако утром как минимум 30 машин уже двинулись на юг — они присоединились к колонне, вышедшей из Тессалита и остановившейся в пяти километрах от города. Ожидается, что российские военные проследуют в Анефис — примерно в 200 км южнее, куда часть бойцов, покинувших Кидаль, прибыла еще на прошлой неделе.

Отмечается, что отступление идет в рамках «всеобъемлющего соглашения» между FLA, JNIM и «Африканским корпусом»: российские военные уходят беспрепятственно, не подвергаясь атакам. По данным Le Monde, соглашение стало возможным благодаря посредничеству Алжира — союзника туарегских формирований и исторического партнера России. Цель Алжира — убрать «Африканский корпус» подальше от своих границ — страна не хотела присутствия иностранных сил в приграничных районах ни при французах (которые находились в Мали с 2013 по 2022 год), ни теперь при россиянах. Представитель FLA предупредил, что российские военные поставлены в известность о необходимости уйти, вокруг Агельхока выставлены позиции повстанцев. По его словам, «либо они сотрудничают, либо их убьют».

Как пишет Le Monde, для России потери в ходе отступления стали бы повторением катастрофы под Тин-Загатиной в июле 2024 года, когда в засаде погибли не менее 84 бойцов ЧВК Вагнера. По данным французских военных источников, в стране сейчас остается около 2500 российских военных — их задача теперь сводится к тому, чтобы удержать хунту генерала Ассими Гойты у власти в центральных и южных районах страны.

25 апреля JNIM совместно с туарегским FLA провела скоординированные атаки сразу в нескольких городах Мали — Бамако, Кати, Кидале, Гао, Севаре и Мопти. В ходе нападения смертник на заминированном автомобиле атаковал резиденцию министра обороны в Кати — Садио Камара погиб вместе со второй женой и двумя внуками. Позднее российское министерство обороны объявило о «предотвращении госпереворота», заявив, что потери атаковавших превысили 2,5 тысячи человек. Однако уже на следующий день после этих заявлений стало известно о выводе российских и малийских сил из Кидаля, а затем и об объявлении джихадистами осады Бамако.