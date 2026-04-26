После крупнейших атак повстанцев в Мали сообщается о гибели министра обороны и выводе российских сил из Кидаля

О гибели министра обороны Мали Садио Камары сообщили сразу несколько международных СМИ. В частности, как передает Reuters со ссылкой на радио RFI, он был убит в результате атаки связанной с «Аль-Каидой» группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) на его резиденцию на военной базе Кати.

Ранее о его гибели писали Le Figaro, Jeune Afrique и Al Jazeera. Официального подтверждения от властей Мали на момент публикации не было, однако информация широко распространилась в международных медиа.

Обновлено в 19:30. Позднее Reuters сообщил, что гибель Камары также подтвердили его родственники, а связанный с семьей журналист написал об этом на своей странице в Facebook.

Садио Камара считался одной из ключевых фигур военной хунты и архитектором ее силовой политики, включая сотрудничество с российскими структурами безопасности.