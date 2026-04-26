После крупнейших атак повстанцев в Мали сообщается о гибели министра обороны и выводе российских сил из Кидаля

После крупнейших за последние годы скоординированных атак антиправительственных сил в Мали бои продолжаются второй день. Ряд международных СМИ сообщил о гибели министра обороны Садио Камары в результате удара по его резиденции. Одновременно повстанцы заявляют о выводе российских сил из Кидаля, однако эти данные остаются противоречивыми: они не подтверждены официально и расходятся с сообщениями «Африканского корпуса», которые говорят о продолжающихся боях и частичной эвакуации.
- 1.Бои продолжаются второй день, несмотря на заявления о «контроле»
- 2.Сообщения о гибели министра обороны Садио Камары
- 3.Союз джихадистов и туарегов: крупнейшая операция за годы
- 4.Кидаль: спорный контроль и сообщения о выводе российских сил
- 5.«Африканский корпус»: участие в боях и расхождение версий
- 6.Что это меняет: удар по хунте и риск новой эскалации
Бои продолжаются второй день, несмотря на заявления о «контроле»
После атак антиправительственных сил стрельба в гарнизонном городе Кати рядом с Бамако продолжилась и на следующий день. Это указывает на то, что столкновения не завершились, несмотря на заявления властей о восстановлении контроля.
В столице введен ночной комендантский час на три дня, а улицы, по сообщениям очевидцев, остаются пустыми. Власти утверждают, что ситуация стабилизирована, однако продолжающаяся стрельба и операции сил безопасности свидетельствуют о сохраняющейся напряженности.
Сообщения о гибели министра обороны Садио Камары
О гибели министра обороны Мали Садио Камары сообщили сразу несколько международных СМИ. В частности, как передает Reuters со ссылкой на радио RFI, он был убит в результате атаки связанной с «Аль-Каидой» группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) на его резиденцию на военной базе Кати.
Ранее о его гибели писали Le Figaro, Jeune Afrique и Al Jazeera. Официального подтверждения от властей Мали на момент публикации не было, однако информация широко распространилась в международных медиа.
Обновлено в 19:30. Позднее Reuters сообщил, что гибель Камары также подтвердили его родственники, а связанный с семьей журналист написал об этом на своей странице в Facebook.
Садио Камара считался одной из ключевых фигур военной хунты и архитектором ее силовой политики, включая сотрудничество с российскими структурами безопасности.
Союз джихадистов и туарегов: крупнейшая операция за годы
Атаки 25 апреля стали одной из самых масштабных операций против властей Мали за последние годы. Ответственность за них взяли на себя связанная с «Аль-Каидой» группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) и туарегский «Фронт освобождения Азавада».
Как отмечает Associated Press, это первый случай, когда туарегские повстанцы открыто подтвердили совместные действия с джихадистами. Удары были нанесены одновременно по столице, военным объектам и городам на севере страны, включая Кидаль, Гао и Мопти.
По оценке опрошенного The Insider эксперта-африканиста, атаки отличались беспрецедентной координацией, что свидетельствует о предварительных договоренностях между различными группировками:
«Это крупнейшие атаки с 2012 года — нападению подверглись ряд гражданских и военных объектов в разных областях страны, в том числе в столице, в атаках участвовали сотни боевиков. Также это беспрецедентная по скоординированности операция: совместные акции и операции проводились и ранее, но никогда — в таких общенациональных масштабах. Ей, безусловно, предшествовали политические соглашения, переговоры и компромиссы между группировками».
Кидаль: спорный контроль и сообщения о выводе российских сил
Город Кидаль на севере Мали остается одной из ключевых точек неопределенности после атак. Туарегский «Фронт освобождения Азавада» заявил, что его силы вновь взяли под контроль город — это бывший оплот повстанцев, который в 2023 году перешел под контроль правительственных сил и их союзников.
По утверждению представителей повстанцев, в ходе боев было достигнуто соглашение, позволившее российским наемникам покинуть один из осажденных лагерей в районе Кидаля. Независимого подтверждения этой информации нет, а власти Мали не комментировали ситуацию.
Связанные с «Африканским корпусом» Минобороны России Telegram-каналы, в свою очередь, не подтверждают полный вывод сил, однако признают, что в ходе боев часть «выносных постов» была эвакуирована, а подразделения перегруппировались и отошли на другие позиции:
«Под стремительной атакой боевиков и плотным огнем минометов эвакуированы несколько выносных постов, часть подразделений перегруппировавшись, отошла на выгодные позиции внутри населенного пункта».
Это может указывать на частичную потерю контроля над отдельными участками, но не дает оснований говорить о полном уходе российских сил из района.
Эксперт-африканист в разговор с The Insider отметил, что «символически потеря Кидаля болезненна, его отвоевание в 2023 году было знаком, что режим укрепляется, восстанавливает контроль над страной и что ему есть, что предъявить своим сторонникам».
«Африканский корпус»: участие в боях и расхождение версий
Связанные с «Африканским корпусом» Минобороны России Telegram-каналы утверждают, что российские военные участвовали в отражении атак в Бамако, Кати и на севере страны. В их сообщениях говорится о боях с участием сотен боевиков и о поддержке малийской армии, в том числе с воздуха. Также признается, что среди личного состава есть раненые.
При этом в тех же сообщениях указывается, что в ходе боев под Кидалем часть «выносных постов» была эвакуирована, а подразделения перегруппировались и отошли на другие позиции. Это свидетельствует о тяжелых столкновениях и частичной потере отдельных позиций.
О возможных потерях сообщает и российский провоенный Telegram-канал Fighterbomber, который связывают с отставным летчиком Ильей Тумановым. По его данным, в Мали был сбит российский вертолет, экипаж и находившаяся на борту группа погибли. В качестве предварительной причины называется поражение с земли.
В то же время МИД России в своем сообщении по итогам атак не упомянул участие российских сил, заявив, что нападения были отражены Вооруженными силами Мали, и сообщил об отсутствии пострадавших среди россиян.
Эксперт-африканист в комментарии The Insider отмечает, что боевики призывали российские силы воздержаться от участия в боях:
«Антиправительственные силы в своих обращениях просили россиян „воздержаться“ от участия в боевых действиях, видимо рассчитывая в случае успеха здесь и сейчас или в ближайшем будущем не портить серьезно отношения с Москвой. JNIM, в частности, в своем письменном коммюнике попросил Москву остаться в стороне ради „сбалансированных будущих отношений“. Думаю, это некая попытка повторить сирийский сценарий».
Что это меняет: удар по хунте и риск новой эскалации
Атаки 25–26 апреля стали самым серьезным вызовом для военной хунты во главе с Ассими Гойтой за последние годы. Даже при сохранении контроля над столицей и ключевыми объектами сам факт скоординированных ударов по Бамако и другим регионам, а также возможная гибель министра обороны свидетельствуют о высокой уязвимости режима.
Опрошенный The Insider эксперт-африканист отмечает, что, несмотря на локальные успехи повстанцев, правительственные силы сохраняют военное преимущество — прежде всего за счет авиации, беспилотников и внешней поддержки. При этом масштаб и координация атак указывают на способность антиправительственных сил проводить операции на национальном уровне.
На данный момент ситуация остается неопределенной: нет точных данных о потерях сторон, а контроль над рядом городов, включая Кидаль, оспаривается. Это может свидетельствовать как о разовой эскалации, так и о начале новой фазы конфликта в Мали.