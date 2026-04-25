Связанные с «Аль-Каидой» джихадисты и туареги провели крупнейшие за годы скоординированные атаки в Мали

В столице Мали — Бамако — и ряде регионов страны 25 апреля произошли скоординированные атаки на военные объекты. По данным Reuters и RFI, удары пришлись, в частности, по крупнейшей базе армии в Кати рядом со столицей, где утром прогремели взрывы и несколько часов шла интенсивная стрельба.

Атаки также зафиксированы в Кидале, Гао, Севаре и Мопти. В Бамако временно закрыли аэропорт, улицы опустели, над городом кружили военные вертолеты. Очевидцы сообщали о стрельбе «повсюду» и продолжающихся взрывах. По их словам, был разрушен дом министра обороны Садио Камары.

Малийская армия заявила, что нападения совершили «неустановленные террористические группы», и заверила, что к середине дня ситуация «под контролем», хотя операции по зачистке продолжаются. При этом неясно, распространяется ли это на всю территорию страны.

По данным источников Reuters, за атаками стоит связанная с «Аль-Каидой» группировка «Джамаат Нусрат Аль-Ислам Валь-Муслимин», которая могла действовать совместно с туарегским альянсом «Фронт освобождения Азавада». Последний заявил о захвате большей части города Кидаль — бывшего оплота повстанцев.

Кидаль имеет ключевое значение: в последние годы там размещались силы, поддерживающие малийскую хунту, включая российских наемников из «Африканского корпуса» Минобороны РФ, пришедшего на смену ЧВК Вагнера в 2025 году. Связанные с корпусом Telegram-каналы утверждают, что джихадисты атаковали позиции как малийской армии, так и российских сил, а также сообщают о боях в Кати и Бамако.

Эксперты называют произошедшее крупнейшей скоординированной атакой за последние годы и серьезным испытанием для режима во главе с Ассими Гойта, пришедшего к власти после переворотов 2020 и 2021 годов. Власти Мали в значительной степени опираются на внешнюю военную поддержку, включая российское присутствие.

С 2012 года Мали охвачено вооруженным конфликтом: на севере действуют как туарегские повстанцы, так и джихадистские группировки, связанные с «Аль-Каидой» и «Исламским государством». В последние годы они усилили давление на столицу, включая атаки на инфраструктуру и блокаду поставок топлива, что фактически изолирует Бамако от остальной страны.