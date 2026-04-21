Россия перебрасывает технику в Мали через подсанкционные суда в Гвинее — расследование

Россия использует порт Конакри в Гвинее как транзитный узел для переброски военной техники в Мали — к такому выводу пришли аналитики организации The Sentry по итогам расследования. По данным этой НКО, с января по май прошлого года российские грузовые суда неоднократно швартовались в столице Гвинеи, выгружая военную технику, которую затем по суше перевозили в Бамако. В качестве доказательств организация приводит спутниковые снимки и данные о судоходстве.

Среди замеченных в Конакри судов — Baltic Leader водоизмещением 8 800 тонн и Patria водоизмещением 5 800 тонн, оба фигурируют в западных санкционных списках, введенных за российское вторжение в Украину. Оба входят в состав «теневого флота», который Москва задействует для доставки оружия и грузов своим партнерам. Докеры порта Конакри рассказали The Sentry, что суда доставляли бронетехнику, танки, артиллерийские системы, боевые самолеты, оборудование для радиоэлектронной борьбы и другое военное снаряжение.

В расследовании отмечается, что афробизнес российских структур в Гвинее — прежде всего в горнодобывающей отрасли и портовой инфраструктуре — облегчает использование Конакри в качестве перевалочной базы, поскольку Гвинея политически ориентирована на Москву, а российские компании входят в число крупнейших потребителей портовых мощностей при экспорте бокситов и глинозема.

Африканский корпус — структура под контролем Кремля, пришедшая на смену зарубежным операциям ЧВК Вагнера, — начал разворачиваться в Мали в 2023 году. Его присутствие неуклонно расширялось по мере того, как западные военные контингенты покидали регион, а малийская военная хунта, захватившая власть в 2021 году, углубляла сотрудничество с Москвой. Аналогичным путем прошли и соседние Буркина-Фасо и Нигер, также управляемые военными. При этом, как отмечается, масштабная военная поддержка со стороны России так и не позволила Мали справиться с исламистским повстанческим движением.

Кроме того, сегодня стало известно, что три НКО — FIDH, Union panafricaine des avocats и TRIAL International — подали иск в Африканский суд по правам человека и народов, добиваясь привлечения Мали к ответственности за преступления, совершенные армией страны совместно с бойцами группировки Вагнера против мирного населения в 2022 году. По данным правозащитников, в ходе тех операций погибло более 500 человек, фиксировались пытки, изнасилования и похищения людей.

В январе 2025 года была зафиксирована переброска сотен российских машин в Мали через Гвинею. В августе того же года колонна Африканского корпуса попала в засаду боевиков «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) — западноафриканского филиала «Аль-Каиды» — в районе малийского города Тененку.