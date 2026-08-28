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Проект по производству ноутбуков в Екатеринбурге заморозили, компания будет вкладываться в тренажеры по управлению БПЛА для школьников

The Insider
Фото: Канашский транспортно-энергетический техникум

Фото: Канашский транспортно-энергетический техникум

Екатеринбургская LIGA Group заморозила проект строительства завода по производству ноутбуков, планшетов, моноблоков и другой электроники в индустриальном парке «Космос». Вместо этого компания решила вкладываться в тренажеры для управления БПЛА, предназначенные для школьников старших классов. Об этом гендиректор LIGA Group Алексей Лежнин рассказал РБК Екатеринбург.

Компания рассчитывала начать тестовое производство компьютеров еще в 2025 году, а к 2027 году построить в «Космосе» завод площадью 7 тысяч м². Там планировалось выпускать 150–180 тысяч единиц техники в год, в том числе ноутбуки с российскими и иностранными процессорами. Объем инвестиций оценивался в 100 млн рублей.

По словам Лежнина, проект пришлось заморозить в том числе из-за задержки с развитием самого индустриального парка: там до сих пор не запущен центральный завод по производству чипов. Кроме того, он сослался на общую экономическую ситуацию и проблемы российских производителей ноутбуков.

«До строительства нового завода от производства ноутбуков мы отказались. Для этого нужны специальные условия и объемы. Кроме того, экономика должна это всё „тянуть“. Мы видим, что отечественные производители себя не очень хорошо чувствуют в текущей экономической ситуации. Сейчас все подобные инфраструктурные проекты по большей части приостановлены», — сказал Лежнин.

Пока новый завод не построен, LIGA Group решила инвестировать в тренажеры для управления беспилотниками. Они представляют собой программно-аппаратный комплекс: на компьютер устанавливается специальная программа, к нему подключаются джойстик и шлем виртуальной реальности. По словам Лежнина, такие комплексы планируется устанавливать в школьных классах, где детей обучают управлению БПЛА. По его словам Минпросвещения запустило такую программу для учеников, начиная с 8 класса.

Первую версию программного продукта компания рассчитывает выпустить до конца 2026 года. Инвестиции в новое направление составят «десятки миллионов рублей», окупить их LIGA Group планирует за 2–3 года. По оценке Лежнина, существующие на рынке тренажеры сейчас стоят около 250 тысяч рублей за комплект.

В марте 2025 года власти Свердловской области представляли проект LIGA Group как часть создаваемой в регионе научно-производственной экосистемы «Космос». Тогда сообщалось, что компания рассчитывает со временем полностью локализовать производство электроники: наладить выпуск корпусов, разработать собственную материнскую плату и сотрудничать с другими резидентами индустриального парка.

Обучение работе с беспилотниками российские власти постепенно внедряют в школьную программу на фоне войны против Украины. С 1 сентября 2026 года Минпросвещения разделяет предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два обязательных курса — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Изменения первоначально затронут учеников 8-х и 10-х классов, на каждый курс отводится по 34 часа. В программу НВП входит в том числе изучение беспилотников, а Минпросвещения предусматривает использование на занятиях тренажерных систем и виртуальных моделей.

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