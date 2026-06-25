Минпросвещения отдаст половину уроков ОБЖ начальной военной подготовке: школьники будут изучать беспилотники

Минпросвещения с 1 сентября 2026 года увеличит долю начальной военной подготовки в предмете «Основы безопасности и защиты Родины» — ранее он назывался ОБЖ — с 20% до 50% учебного времени. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов заявил на встрече с участниками и ветеранами войны против Украины, проходящими программу «Время героев».
Предмет ОБЗР ввели для учеников 6–11-х классов. В программу начальной военной подготовки входят изучение беспилотников и учебные сборы, говорится в сообщении Минпросвещения. Таким образом, военной подготовке планируют отвести половину времени, предусмотренного на этот предмет.
Кравцов также сообщил, что с нового учебного года в школах появится предмет «Духовно-нравственная культура России». Для него отобрали 83 «героя», в том числе участников войны против Украины, о которых собираются снять документальные фильмы.
Министр рассказал, что с 2020 года власти выстраивают в школах «единую систему воспитательной работы». В нее, по его словам, входят церемонии поднятия флага и исполнения гимна, «Разговоры о важном», программы «Движения первых», профориентационные мероприятия, а также рекомендации по внеклассному просмотру фильмов и чтению литературы.
На встрече Кравцов также заявил, что созданный для переподготовки участников войны Центр «Вершина» готовит их к работе в школах и колледжах. В качестве примера он назвал Игоря Юргина — участника войны, который сейчас возглавляет департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения.