Минпросвещения отдаст половину уроков ОБЖ начальной военной подготовке: школьники будут изучать беспилотники

Предмет ОБЗР ввели для учеников 6–11-х классов. В программу начальной военной подготовки входят изучение беспилотников и учебные сборы, говорится в сообщении Минпросвещения. Таким образом, военной подготовке планируют отвести половину времени, предусмотренного на этот предмет.

Кравцов также сообщил, что с нового учебного года в школах появится предмет «Духовно-нравственная культура России». Для него отобрали 83 «героя», в том числе участников войны против Украины, о которых собираются снять документальные фильмы.

Министр рассказал, что с 2020 года власти выстраивают в школах «единую систему воспитательной работы». В нее, по его словам, входят церемонии поднятия флага и исполнения гимна, «Разговоры о важном», программы «Движения первых», профориентационные мероприятия, а также рекомендации по внеклассному просмотру фильмов и чтению литературы.

На встрече Кравцов также заявил, что созданный для переподготовки участников войны Центр «Вершина» готовит их к работе в школах и колледжах. В качестве примера он назвал Игоря Юргина — участника войны, который сейчас возглавляет департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения.