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Новости

Минпросвещения сделало начальную военную подготовку отдельным курсом для школьников

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

В Минпросвещения России опубликовали проект приказа о разделении предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) на два единых обязательных курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка» (НВП). Новые правила будут действовать с 1 сентября и затронут школьников, перешедших в 8-е и 10-е классы. На каждый из курсов выделят по 34 часа.

Как отметило госагентство ТАСС, курс НВП «направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе». Школьникам придется изучать принципы национальной безопасности, гражданской обороны, противодействия экстремизму и терроризму, а также воинскую дисциплину и строевые приемы. В частности, детей будут учить выполнять команды строевой подготовки: типа «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно» и т. д.

В комментарии агентству «Интерфакс» министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что обучение будет построено на практических навыках, «которые помогут школьникам защитить себя в быту, городе, природе, цифровом пространстве и подготовят к осознанному отношению к безопасности страны».

26 июня Кравцов сообщал, что доля начальной военной подготовки в рамках предмета ОБЗР с нового учебного года будет увеличена до 50%.

Курс НВП, известный с советских времен и отмененный в 1993 году, вернули в школы еще в 2023-м — в рамках уроков ОБЖ («Основы безопасности жизнедеятельности»). В 2024-м ОБЖ заменили на «Основы безопасности и защиты Родины». Как писал The Insider, на фоне полномасштабной войны против Украины школьников стали массово обучать правильной сборке автомата, а военно-патриотические клубы начали занимать помещения, где раньше дети занимались творчеством.

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