Идея Трампа отменить ограничения на строительство дорог в национальных лесах приведет к ускоренному вымиранию 400 видов растений и животных

Инициированная администрацией президента США Дональда Трампа отмена «правила бездорожья» (Roadless Rule), ограничивающего строительство дорог и лесозаготовку в части национальных лесов, может привести к ускоренному вымиранию более 400 видов животных и растений, уже находящихся под угрозой исчезновения. Об этом говорится в докладе американского Центра биологического разнообразия. В число видов, которым угрожает опасность из-за отмены правила, входят медведи гризли — один из главных природных символов Северной Америки.

Согласно докладу центра, отмена принятого еще в 2001 году «правила бездорожья», поставит под угрозу 7,4 млн акров (около 3 млн гектаров) местообитаний исчезающих видов и почти 1800 миль (около 2900 километров) охраняемых рек и ручьев, а также позволит заняться строительством дорог, бурением и лесозаготовкой на более чем 45 млн акров (примерно 18,2 млн гектаров) национальных лесов. Директор по политике в области общественных земель Центра биологического разнообразия Рэнди Спивак пояснила:

«В наших национальных лесах обитают одни из самых знаковых животных Америки — от медведей гризли до гигантских саламандр. Эти леса обеспечивают чистой питьевой водой бесчисленное множество сообществ. Если прокладывать через них все больше дорог, это приведет к загрязнению воды, фрагментации местообитаний диких животных и повышению риска лесных пожаров. На протяжении целого поколения “правило бездорожья” сохраняло наши самые дикие места в их естественном состоянии. Если Трампу удастся его отменить, это нанесет необратимый ущерб дикой природы, водным ресурсам и нетронутым территориям, которые определяют американский ландшафт».

Среди видов, вымирание которых может ускорить отмена правила, в центре называют, например, медведей гризли, росомах, пятнистых сов и серых волков Скалистых гор.

В Минсельхозе США 18 августа выступили за отмену «правила бездорожья» и запустили общественные обсуждения. В министерстве заявили, что действие норм от 2001 года «вызывают недовольство землепользователей и препятствуют работам по снижению риска лесных пожаров на обширных территориях национальных лесов Америки». Министр сельского хозяйства Брук Роллинз назвала действующие ограничения «устаревшими» и призвала вернуть американским лесам «здоровье». Общественность может оставить свои комментарии о планах ведомства до 21 сентября.

Как отмечает газета The Guardian, после возвращения в Белый дом Трамп успел разрешить использование внедорожников на общественных землях (природные территории, по закону принадлежащие всем гражданам США) и в национальных парках, отменил запреты на бурение рядом с объектом из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО в штате Нью-Мексико и позволил начать рубки деревьев в национальных лесах.