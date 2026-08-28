Более 90% крупных систем хранения электроэнергии США содержат критические компоненты из Китая — специалист по кибербезопасности энергосистем

По оценке Миллера, в ближайшее время указ Трампа изменит меньше, чем может показаться из самого объявления. Документ предусматривает разработку правил в течение 120 дней, однако позволяет вводить их «по мере необходимости»:

«У предыдущего указа 2020 года за 12 месяцев так и не появилось имплементирующих правил, после чего чрезвычайное положение не было продлено. Поэтому первым действительно важным сигналом станет то, что именно опубликует Министерство энергетики — или какие конкретные распоряжения оно выпустит вместо правил».

Одной из главных проблем станет определение происхождения компонентов. Производитель готового устройства может быть известен, однако прошивки закрыты, а отдельные детали поступают от поставщиков нескольких уровней. При этом указ Трампа не требует раскрывать полный перечень компонентов оборудования.

Кроме того, действие указа начинается с оборудования напряжением от 69 кВ — ниже порога в 100 кВ, для которого американские энергокомпании ведут наиболее подробный учет активов. По одной из оценок, которую приводит Миллер, под федеральные требования к кибербезопасности сейчас попадают лишь 10–20% американской электроэнергетической системы.

Отдельного финансирования на замену или модернизацию оборудования указ также не предусматривает. Миллер считает, что расходы лягут на владельцев оборудования и, следовательно, на потребителей: