Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угроз, которые якобы создает иностранное оборудование энергосистеме США

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угроз, которые, по мнению американских властей, создает иностранное оборудование для магистральной энергосистемы страны. Опубликованный вечером 26 августа указ позволяет запрещать закупку, импорт и установку такого оборудования, а также связанного с ним критически важного ПО и цифровых компонентов, если власти сочтут, что они создают угрозу национальной безопасности.

В Белом доме заявили, что иностранные производители могут оставлять в оборудовании цифровые бэкдоры, позволяющие другой стране получить к нему удаленный доступ. Указ распространяется, в частности, на трансформаторы, генераторы, сетевые инверторы, системы хранения энергии и промышленного управления, а также связанное с ними программное обеспечение, прошивки и возможности удаленного доступа. Обычные местные распределительные электросети под действие документа не подпадают.

Запрет будет действовать не для всего иностранного оборудования автоматически. Министр энергетики США сможет ограничивать сделки, если оборудование или его компоненты связаны со странами и компаниями, которые американские власти признают представляющими угрозу, и существует риск саботажа, несанкционированного доступа, удаленного вмешательства, перебоев с поставками или серьезного ущерба критической инфраструктуре. В течение 120 дней Министерство энергетики должно подготовить правила реализации указа.

Министр энергетики также получил право вводить ограничения для уже установленного иностранного оборудования: власти смогут потребовать его изолировать, отключить, заменить или удалить. При этом перед отключением или заменой оборудования ведомство должно учитывать надежность энергосистемы, наличие безопасной альтернативы и необходимость непрерывного электроснабжения.

Как отмечает Reuters, решение принято на фоне опасений в США по поводу оборудования китайского производства. В 2025 году специалисты обнаружили в некоторых китайских солнечных инверторах не указанные в документации коммуникационные устройства, которые потенциально могли использоваться для удаленного доступа. Инверторы преобразуют электричество, производимое солнечными панелями и другими источниками, в форму, пригодную для подачи в сеть.

В Белом доме необходимость новых ограничений также связали с быстрым ростом дата-центров, искусственного интеллекта, промышленного и оборонного производства: из-за этого, по утверждению администрации Трампа, США становятся все сильнее зависимы от стабильной работы энергосистемы, а последствия крупной кибератаки или перебоев с поставками оборудования возрастают.